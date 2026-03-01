Seriye devam

Haftalardır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanına çıktı. Haftalardır iyi giden bir ivme yakalandı, Avrupa potasına girdi Beşiktaş. Bu seriyi devam ettirerek siyah-beyazlıların yükselişini sürdürmesi gerekiyor. Orkun Kökçü'nün bu maçta olmaması önemli bir eksikti ama Beşiktaş haftalardır bu seriyi iyi bir takım oyunu ortaya koyarak kazandı.

İlk yarıda iki takım da isabetli şut atamadı. Birbirine çok fazla üstünlük kuramayan, temkinli oynayan iki takım izledik. Orkun olmayınca merkezden çıkmak epey zorlaşıyor.

Kocaelispor, Beşiktaş'ı merkeze doğru itti. İlk yarıda Beşiktaş, topu kanatlara değil de merkezden oynamakta ısrar edince zorlandı.



Bu tip maçlarda duran topların önemi çok fazla artıyor. Beşiktaş'ta yeni transfer Agbadou'nun harika yükselişiyle skor 1-0 oldu. Dakikalar ilerlemeden gelen gol Beşiktaş için avantaj oldu. Golden sonra Beşiktaş topa sahip olarak oynamaya başladı.

Dakika 72'de Cerny ile Beşiktaş önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu golü atabilsek maç kopacak, stressiz dakikalar geçecekti ama Beşiktaş faydalanamadı. Golden sonra Beşiktaş'ın geri çekilmemesi çok hoşuma gitti. Beşiktaş oyunu rakip sahaya yıktı. Agbadou hem savunmayı toparladı, harika bir maç çıkardı hem de golü atarak takımına üç puanı kazandırdı.

Hakemlerin son haftalarda yükselen bir performansı var. İyi maçlar yönetiyorlar. Bu maçta da hakemi beğendim; karşılaşmayı sıfıra yakın hatayla yönetti. Maçın son atağında VAR'la birlikte doğru karar verildi ve maç da Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Galatasaray maçı öncesi Kocaeli deplasmanında alınan bu galibiyet Beşiktaş için çok değerli oldu. Şimdi Türkiye Kupası'nda Rizespor maçını kazanıp derbiye odaklanma zamanı.