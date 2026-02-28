Kenetlen ve inançla yürü

Geçtiğimiz pazar günü Beşiktaş'ın kendi evinde Göztepe karşısında ortaya koyduğu performans hepimize umut verdi. Özellikle Orkun Kökçü'nün liderliğinde yeni transferlerin uyumu ve takım halinde kazanma arzusu, Beşiktaşlıları gelecek adına heyecanlandırdı. Bugünkü Kocaelispor maçının da kazanılması halinde Beşiktaş için zirve yürüyüşü başlayabilir. Elbette şampiyonluk zor bir ihtimal. Ancak bu sezon alınabilecek bir üçüncülük derecesi ve Türkiye Kupası zaferi, camiayı yeniden ayağa kaldırabilir.

Bu kadar sirkülasyonun yaşandığı bir takımdan kısa sürede büyük başarılar beklemek gerçekçi olmaz. Ancak Kocaelispor ve Galatasaray ile oynanacak lig maçları ile Çaykur Rizespor'la yapılacak kupa karşılaşmalarından galibiyetle ayrılınması, takımın özgüvenini ciddi şekilde artıracaktır. Sahadaki olumlu kıpırdanma Beşiktaşlıları mutlu ediyor. Fakat kulübüne sahip çıkan gerçek Beşiktaşlıların yapıcı eleştirileri de göz ardı edilmemeli. Eleştiri, yıkmak için değil daha iyisini inşa etmek içindir. Beşiktaş kenetlenirse büyük başarılar gelir. Ancak bu kenetlenmeyi sağlamak başkan ve yönetim kurulunun en önemli sorumluluğudur. Çünkü başka Beşiktaş yok.

FETHİYENİN ARDINDAKİ BEŞİKTAŞLI

Hafta başında Jolly Tur Yönetim kurulu Başkanı Sevgili oğlum; Mete Vardar bana, "Hadi baba, 2-3 gün Fethiye gidelim" deyince çok heyecanlandım. Turizme ilk başladığım yıllar gözümün önüne geldi. Eşim Tülin ve torunum Junior Sinan'ı alarak Ölüdeniz'de soluğu aldık. Muhteşem bir doğa, birbirinden güzel butik oteller… Otelleri gezerken, kökten Beşiktaşlı olan ailelerle bir araya gelince konu ister istemez Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'ın kurucularından Fethi Bey, 1903 yılında arkadaşlarıyla birlikte kulübü kurduktan sonra tam 112 yıl önce 27 Şubat 1914'te bir uçak kazasında şehit düşerek Türk havacılık tarihine adını yazdırmıştır. İlk şehit pilotumuzdur.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ona duyduğu saygı ise son derece anlamlıdır. Fethi Bey'in aziz hatırasına memleketi olan bu güzel turizm beldesinin adı Fethiye olarak değiştirilmiştir. Sevgili dostlarımız Uysal ailesinin değerli isimleri Mert, Hüseyin Okan Engin Bey, Cüneyt Çağlar ve Emre Yüzbaşı'ndan Fethi Bey'in destansı hayatını dinledik. Kulübümüz adına büyük bir gurur ve kıvanç duydum. Yıllardır beni takip eden değerli okurlarıma bu bilgiyi aktarmak istedim. Sağlıcakla kalın, tekrar görüşmek üzere.