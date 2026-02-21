Beşiktaş analiz

Yaklaşık 2 ay önce gerçekleşen Beşiktaş Divan Kurulu'ndaki konuşmamda gerekli uyarıları yapmıştım. Şunu söylemiştim; "Transfer yaparken çok dikkatli olun, hatta bu kadar borç varken yapmayabilirsiniz. "Her şeye rağmen yine transferler yapıldı. Seyrettiğimiz iki maçta oynayan futbolcularla ilgili pek negatif bir düşüncem yok ama ileriki maçlarda daha net bir değerlendirme yapacağız. Beşiktaş'ın önünde şu anda üç maçlık zor bir fikstür var: Göztepe, Kocaeli deplasmanı ve Galatasaray. Temennim, bu üç maçı da kazanıp en azından camianın yüreğine biraz su serpilmesi. Futbolu böyle özetledikten sonra elim mali konuları yazmak istemiyor ama inanılmaz yanlışlar devam ediyor.

Bu kadar düşük seviyeye inmiş hisselerin bu kadar ucuza satılması ayıptır. Nedense her gelen başkan atıp tutuyor ama kısa süre içinde gerçekler ortaya çıkıyor. UEFA'dan gelen borçlar listesinde Beşiktaş en üst sırada, ardından Trabzon, Galatasaray ve Fenerbahçe geliyor. Buna rağmen hiçbir tedbir alınmadan varlıklarımız da satılıyor. Dikilitaş Projesinde 200 milyon euro gelir elde edeceğiz diyordunuz, şimdi 100 milyon euroya düştünüz. Neden? Bakalım ilk Divan Kurulu toplantısında gerçekler ortaya çıkacak mı? Borç ne kadar arttı? Banka borcu neden ödenmedi? Tek müspet gelişme, futbolculara yıllık ödenen maaşların düşürülmesi oldu. Söylenecek o kadar çok şey var ki...

5 kuruşa Gedson Fernandes'i de sattık. Muçi'yi neden bıraktık? Semih gibi bir yeteneği neden kaybettik? Bunları daha uzun uzun yazarım ama yine de Göztepe maçını bekleyelim. Üç puan ilaç gibi olur. Bir de hakemle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Son haftalarda hakem performanslarında belirli bir düzelme var, bazı reformlar yapıldı. Biraz geç kalındı ama Göztepe maçını Ozan Ergün yönetecek. Genç neslin çok iyi yerlere gelebilecek bir hakemi; iki dil bilen, makine mühendisi, çok değerli bir kardeşimiz. İnşallah kimsenin adamı olmaz. Dürüst ve eğitimli hakemlere o kadar ihtiyacımız var ki... İnşallah Ozan bunu hak eder.