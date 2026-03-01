Küçük dev adam...

Yiğidi öldür hakkını yeme diye Türkçe'de bir söz vardır. Galatasaray'ın orta sahadaki enerji santrali Lucas Torreira geldiği günden beri yüreğiyle, cesaretiyle yüksek bir aidiyet duygusuyla Galatasaray'a hizmet ediyor. Sosyal medyada Torrreira'nın Galatasaray'dan koparılması adına asılsız iddialar ortaya atılıyor. Her fırsatta Galatasaray'a olan sevgisini gösteren ve taraftarın gönlünde taht kuran Lucas Torreira ile ilgili başkan Dursun Özbek, seçim sonrası bir hamle yapmalı. Uruguaylı 'küçük dev adam' ile ilgili sözleşme uzatmalı. Bugün Torreira'nın yerine 50 milyon euro bonservis bedeli harcasan aynı kalitede oyuncu bulamazsın. İşte Galatasaray'ın küçük dev adamı Alanya önünde sahne aldı. Sacha Boey'e golü attırdı. Kendisi de rakipten çaldığı topu birleşik harekete dönüştürüp tek vuruşla gole çevirdi.

Galatasaray aslında oyunu ilk yarıda çözerdi. İster egoizm, ister bencillik deyin. Skorun erken oluşmasına izin verilmedi. Osimhen, topukla vuracağına boştaki Sane'ye pas verseydi kesin gol olurdu. Sara, kaleye şut atacağına boştaki Barış ve Osimhen'e topu çıkarsaydı yine kesin gol olurdu. Maç boyu çok çalışmasına ve iyi mücadele etmesine rağmen istediği topları alamayan Osimhen'in devre bitmeden kaleye attığı şut pas vermeyen arkadaşlarına tepkiydi. Oysa sakin bir Osimhen kaleye şut atmaz baştaki Torreira'ya pas verir bir gole asist yapardı. O, Osimhen maç boyu çalışkanlığından ve koşularında asla taviz vermedi sonunda takipçiliğiyle kazandığı pozisyonda gol yaptı. İlk yarıda Galatasaraylı oyunculardın golü ben atayım takıntısı Galatasaray'ın erken goller bulmasını engelledi. Devre biterken Torreira'nın Sase Boey'e attırdığı gol egoistlikten uzak akıl doluydu. Galatasaray'ın Alanya gibi ayağa iyi pas yapan takıma karşı aldığı galibiyet şampiyonluk yolunda kritik bir başarıdır. Bu arada Leroy Sane de artık kendine gelmeli. Şampiyonluk haftalarında Galatasaray'ın etkili silahı olmak için sorumluluk almalıdır.