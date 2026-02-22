Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından, ligin son sırasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ligde puanını 13'e yükseltti. Samsunspor'un galibiyet hasreti ise 3 maça çıktı ve kırmızı-beyazlılar 31 puanla 7. sırada yer aldı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Abdullah Uğur Sarı, Murathan Çomoğlu

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovksy, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Verde (Dk. 83 Traore), Berkay Özcan (Dk. 73 Tiago Çukur), Babicka (Dk. 73 Serginho), Larsson (Dk. 83 Barış Kalaycı)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 76 Elayis Tavsan), Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 76 Yalçın Kayan), Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye

Sarı kartlar: Dk. 58 Mendes (Samsunspor), Dk. 84 Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)