11 Şubat 2026, Çarşamba SİNAN VARDAR













Beşiktaş’ta transfer gerçekleri ve beklentiler Uzun sezonlardır Beşiktaş'ta transfer mühendisliği doğru yapılmayınca, ortaya çıkan sonuçlar da ne yazık ki camianın beklentilerinin uzağında kalıyor. Plansızlık, günü kurtarmaya yönelik hamleler ve istikrarsız kadro yapısı, Siyah-Beyazlıları her sezon benzer tartışmaların içine sürüklüyor. Serdal Adalı ve yönetimi, tribünlerden ve camiadan gelen yoğun tepkilerin ardından adeta can havliyle transfere yöneldi. Öyle ki bu sezon ayrılan transfer bütçesi 50 milyon Euro'nun üzerine çıktı. Bu rakam, Avrupa'da birçok kulübün bile kolayca ulaşamayacağı bir seviyeyi gösteriyor. Ancak önemli olan harcanan para değil, doğru planlama ve doğru futbolcu tercihidir.



Ben her zaman yapıcı eleştiriden yana oldum. Yapılan transferler arasında olumlu bulduklarım var. Göztepe'den alınan Junior Olaitan, fizik gücü ve oyun içindeki enerjisiyle Beşiktaş'a katkı verebilecek bir isim. Güney Kore'den transfer edilen Hyeon-Gyu Oh ise ilk maçında kazandırdığı penaltı ve hücumdaki etkinliğiyle olumlu bir izlenim bıraktı. Taraftarla kolay bağ kurabilecek bir oyuncu profili çiziyor. Savunmaya alınan Agbadou, yaklaşık bir yıldır gündemde olan bir futbolcuydu. Tek maçla kesin hüküm vermek doğru olmaz; zamanla gerçek performansını göreceğiz. Sağ bek için transfer edilen Amir Murillo hakkında olumlu referanslar aldım. Faydalı olabilecek bir oyuncu izlenimi veriyor. Hem sağ bek hem stoper oynayabilen Yasin Özcan transferini de çok yönlülüğü nedeniyle yanlış bulmuyorum.



Kaleci konusu ise soru işaretleri barındırıyor. Sergen Yalçın'ın da ifade ettiği gibi, bu bölge zamana ihtiyaç duyuyor. Ersin'e gelince; altyapıdan yetişen futbolculara her zaman özel bir sempatim vardır. Ancak haftalardır süren tepkiler Ersin'i mental olarak yıpratmış durumda. En az 4–5 maç dinlendirilmesi ve psikolojik destek alması gerektiğini düşünüyorum. İlk maçında kırmızı kart gören Kristjan Asllani ise genç bir futbolcu. Daha önce oynadığı takımlarda da istikrarlı bir çıkış yakalayamamıştı. Onu da izleyip değerlendirmek gerekiyor. Şimdi top Sergen Yalçın'da. Transferlerde teknik heyetin ağırlığı neydi, kimler istedi, kimler gitti, kimler kaldı; tüm bunlar doğru bir sentezle önümüzdeki sezonun planlamasına dönüşmeli. Bu sezon Türkiye Kupası kazanılmalı, önümüzdeki yıl ise Beşiktaş mutlaka Avrupa kupalarında yer almalıdır. İlk divan toplantısında kulübün mali yapısıyla ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başakşehir maçının ardından ise yeni transferlerle ilgili daha geniş değerlendirmelerimi köşe yazımda sizlere aktaracağım. Kalın sağlıcakla...