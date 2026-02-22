Galatasaray'dan bedava transfer! Sezon sonu...

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom, bir yandan da transfer çalışmalarını aksatmıyor. Bu doğrultuda Aslan'ın sezon sonu planlamalarına dair flaş bir haber geldi. Sarı kırmızılıların yeni sezon için sürpriz bir ismi gündemine aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)