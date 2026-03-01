Mücevher!

Açıkçası çok daha sağlam bir mücadele ve daha çok pozisyon beklediğim bir maçtı. Öyle olmadı… Misal koca 45 dakikada takımların, "top çalma, çalar çalmaz topu kaybetme" ya da "rakip ceza sahasına girme ve orada hiç oyalanmadan çıkma" gibi garip istatistiklerini tutmuş olsak muhtemelen at başı olurlardı...

Bir de hakem her "faulümsüye" faul düdüğü çalınca çekilmez oldu vesselam. Her şeye rağmen Beşiktaş daha hırslıydı o kesin...

Kocaelispor sanki bir puan versen maçı oynamamaya razı gibiydi.

Selçuk hoca bekleyerek oynuyordu sözüm ona, yani kontrataklara bel bağlamıştı ama önde bir tek hızlı oyuncusu yoktu… Misal, Serdar Dursun'la kontratak oynanır mı!? Oynanmaz elbet!..



İkinci yarıda Beşiktaş nispeten daha derli toplu göründü. Asllani ve Ndidi ortayı kapattılar, Cerny ve Olaitan iyi top kullandılar v.b. Yine de organize atak sayısı çok azdı ve işin duran toplara kalacağı aşikardı.

Kartal'ın ara transferde bulduğu mücevher Agbadou (Stoperin bu kadar kalitelisi her takıma nasip olmaz), kornerden gelen topu köşeye bıraktı ve fişi çekti. Bu maça kadar, kornerden en çok gol atan Beşiktaş, en çok gol yiyen de Kocaelispor'du!.. İstatistik ilk defa tam olarak doğruyu söyledi galiba!..

Sonrasında Körfez ekibi kontrolsüzce saldırırken en net pozisyonu yine Beşiktaş buldu Olaitan karşı karşıya kaldığında golü atsa son dakikalar lay lay lom geçerdi. Beninli oyuncu kaçırınca ev sahibi umudunu son ana kadar korudu doğal olarak..

Penaltı tartışmaları oldu, hakem Cihan Aydın ve VAR ekibi doğru kararlar verdi. Son dakikadaki tartışmada hakem bekleme süresini oyuna eklemiş olsa daha adil olurdu.