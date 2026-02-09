09 Şubat 2026, Pazartesi SİNAN VARDAR













Işık var Tribünlerin geçen maça yakın dolulukta olduğu bir akşamda, yeni transferlerle birlikte alınacak üç puan Beşiktaş adına hem moral hem de lig yarışı açısından büyük önem taşıyordu. Göztepe'nin puan kaybettiği haftada Başakşehir'in Nuri Şahin yönetiminde kazanmaya devam etmesi, bu maçın değerini daha da artırmıştı. Alanyaspor'un da haftalardır galibiyete hasret olması, karşılaşmayı iki takım adına kritik hale getirdi. Maç, iki takımın da orta sahayı kolay geçtiği, savunma sertliğinin düşük olduğu bir tempoyla başladı. Alanyaspor, 10. dakikada eski Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın golüyle öne geçti. Golden sonra Beşiktaş'ın oyuna ağırlığını koymasını beklerken, tam aksine siyah-beyazlılar kalesinde ciddi tehlikeler görmeye devam etti. İkinci gol adeta "geliyorum" diyordu. Yenen golden sonra verilen reaksiyon, Beşiktaş gibi bir takım için kabul edilebilir değildi. Uzun süredir dikkat çektiğim bir problem yine sahnedeydi: Beşiktaş savunmasında oyuncular markajdan fazlasıyla kolay sıyrılıyor. Alanyasporlu futbolcular hatlar arasında rahatça topla buluştu ve bu durum pozisyon üretmelerini kolaylaştırdı. Ersin'in köşeden yediği gol ise takımın zaten düşen mental direncini tamamen aşağı çekti. Bu noktada Ersin'in bir süre dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hücumda varlık gösteremeyen Beşiktaş adına penaltıdan gelen gol psikolojik olarak önemliydi. Cerny'nin henüz 45. saniyede gördüğü sarı kart, Alanyaspor'un tüm oyun planını o kanat üzerine kurmasına yol açtı. Beşiktaş'ın önde baskı yapmaması, stoperlere rahat oyun kurma imkânı tanıdı ve rakip bu durumu iyi değerlendirdi. Güven Yalçın'a önlem alınamaması da bunun en net göstergesiydi. Duran toptan gelen gol gerçekten iyi bir organizasyondu. Orkun'un savunma arkasına attığı pas mükemmeldi ancak Cerny kaleciyi geçemedi. Hyeon-gyu Oh'un penaltıyı alması ve golü atması önemliydi. Enerjisi, hareketliliği ve oyuna kattığı dinamizm dikkat çekiciydi. Beşiktaş, 2-0 geriye düşene kadar oldukça silik bir görüntü sergiledi. Ancak skor 2-1'e geldikten sonra sahada bambaşka bir Beşiktaş vardı. Yeni transferlerle birlikte sahada daha fazla ışık gördüm. Özellikle Hyeon-gyu Oh, Olaitan ve sonradan giren Murillo olumlu sinyaller verdi. Buna rağmen Beşiktaş, kendi sahasında böyle bir maçta puan kaybetmemeliydi.