Beşiktaş “Oh” dedi

Beşiktaş maça ön alanda baskıyla başlamalıydı. Özellikle Başakşehir'in oyun kurulumunda kilit rol üstlenen stoper Opoku'ya doğru ve sürekli bir pres uygulanmadı. Bu tercih, ev sahibinin oyunu rahat kurmasına; Beşiktaş'ın ise baskı yemesine neden oldu. Direkten dönen top ve ardından Ersin Destanoğlu'nun iki müthiş kurtarışı siyah-beyazlıları oyunda tuttu. Ancak Djalo'nun hediye golüyle işler iyice zora girdi. İlk yarının sonlarına doğru tablo değişti. Güney Koreli Oh'un Opoku'ya yaptığı doğru baskı hatayı getirdi. Kazanılan top sonrası gelen gol Beşiktaş'a moral verdi.



İkinci yarıda Başakşehir oyunu kontrol eden taraftı. Beşiktaş savunmada kaldı. Ersin bir kez daha sahne aldı ve kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Oh'un akıl dolu asistinde, sahanın en iyilerinden Orkun Kökçü klasını konuşturdu ve Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti. Maçın yıldızı tartışmasız Ersin'di. Dört pozisyonda kalesinde devleşti. Aferin evlat; gözlerinden öpüyorum. Agbadou hava toplarında güven verdi. Cerny'nin form düşüşü sürüyor. Olaitan etkisiz kaldı. Murillo ise inişli çıkışlı bir performans sergiledi. Maçın sonlarında Mustafa Hekimoğlu, çok çalışmasının mükâfatını alarak klas bir gole imza attı ve takımına üç puanı getirdi. Özkaynak düzeninden çıkan Ersin'in takımı ayakta tutması, yine özkaynaktan yetişen Mustafa Hekimoğlu'nun da skora imza atması Beşiktaş için çok ama çok değerliydi. Beşiktaş belki futbol olarak tatmin etmedi ama dünkü galibiyetle derin bir "Oh" çekti. Mehmet Türkmen'in belki her kararı doğru değildi; ancak oyunu gereksiz düdüklerle durdurmadı.