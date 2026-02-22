Beşiktaş'tan sezon başında kiralık olarak İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'ye transfer olan Semih Kılıçsoy ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, milli futbolcu hakkındaki yeni kararlarını duyurdu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Cagliari sahasında Lazio'yu ağırladı. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy, mücadeleye ilk 11'de başladı. Kılıçsoy, 88. dakikada yerini Gabriele Zappa'ya bıraktı.

Maçın öncesinde Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'nin açıklamaları ise dikkat çekti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Angelozzi'nin Semih Kılıçsoy hakkındaki "Çok iyi gidiyor, memnunuz. Genç ve Picocli'de olduğu gibi, onu da yüksek bir ücret karşılığında satın almayı düşünüyoruz. Sanırım onu da satın alacağız." İfadelerine haberinde yer verdi.

Schira, haberinde Semih Kılıçsoy'un bonservisini Beşiktaş'tan almak isteyen Cagliari'nin ödeyeceği bedelin 12 milyon euro olduğunu belirtirken ayrıca Beşiktaş'ın sonraki satıştan %20 payının olduğunu da vurguladı.

