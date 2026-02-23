Spor yazarlarından flaş Beşiktaş-Göztepe yorumu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Tüpraş Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, etkili oyunuyla dikkat çekerken aldığı üç puanla ligdeki puanını 43'e çıkardı ve üst sıralar için iddiasını güçlendirdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, mücadeleyi çarpıcı yorumlarla değerlendirdi. (BJK Spor haberleri)