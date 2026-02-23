Galatasaray'ın santrforu Victor Osimhen'in yokluğu, TÜMOSAN Konyaspor maçında da sarı-kırmızılıları zorladı. Nijeryalı yıldızın kaçırdığı 10 resmi maçın yarısında Aslan rakiplerine diş geçiremezken, Cimbom bu periyotta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Victor Osimhen, Juventus maçının yıldızları arasında yer almıştı. Ağrıları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen Nijeryalı oyuncunun yokluğu sarı-kırmızılılara pahalıya patladı. Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası'nda bulunduğu için toplamda 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in oynamadığı maçlar tam anlamıyla kabusa döndü ve sarı-kırmızılılar üst üste kayıplar yaşadı.

YÜZDE 50 TAKILIYOR

Süper Lig'de toplamda 6 karşılaşma kaçıran Osimhen'in olmadığı maçlarda G.Saray; Eyüp, Konya, G.Birliği ve Kasımpaşa'yı devirirken, G.Antep FK ile berabere kaldı ve önceki Konyaspor deplasmanında yenildi. Avrupa'da ise Frankfurt ve U.S Gilloise maçlarını kaybeden sarı-kırmızılılar, Süper Kupa'da Trabzonspor'u devirip finalde F.Bahçe'ye yenildi. Toplamda Osimhen'siz çıkılan 10 maçın 5'inde kayıp yaşandı ve Nijeryalı oyuncunun önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Victor Osimhen attığı ve attırdığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor ancak istatistiklere yansımayan katkısı belki de daha büyük. Bu sezon 23 resmi maçta 15 gol atıp 5 de asist kaydeden Nijeryalı dünya yıldızı, hücumda yaptığı presler sonucunda da çok sayıda istatistiklere yansımayan skor katkısı sağladı.

İSPANYOLLAR PEŞİNDE

Nijeryalı oyuncunun sergilediği performans Avrupa takımlarının da dikkatinden kaçmıyor. Sezon sonunda forvete önemli takviyeler yapacağı yazılan Atletico Madrid ve Barcelona'nın Osimhen için yarışacağı iddia ediliyor. G.Saray'ın 3 haneli bonservis bedelinden aşağıya inmeyeceği öğrenilirken, Başkan Özbek'in önceliği Osimhen'i takımda tutmaya çalışmak olacak.

OSIMHEN'İN FORMA GİYMEDİĞİ MAÇLAR

Eyüpspor-G.Saray 0-2

E.Frankfurt-G.Saray 5-1

G.Saray-Konyaspor 3-1

G.Saray-G.Birliği 3-2

G.Saray-U.S Gilloise 0-1

G.Saray-Kasımpaşa 3-0

Trabzon-G.Saray (T) 1-4

G.Saray-F.Bahçe (T) 0-2

G.Saray-G.Antep FK 1-1

Konyaspor-G.Saray 2-0