01 Mart 2026, Pazar FATİH DOĞAN













Beşiktaş kafayı çalıştırdı! Beşiktaş, önce az gol atıp az gol yiyen dişli rakibi Göztepe'yi 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek moral bulmuştu. Başkan Serdal Adalı, oluşan olumlu rüzgârı da arkasına alıp tribün-takım birlikteliğini pekiştirmek için Çarşı başta olmak üzere taraftarların deplasman otobüsüyle Kocaeli'ye gitti. Bu ilki, taraftarlarla birlikte tribünde maç izleyerek farklı bir boyuta taşıdı. Kocaelispor karşısındaki oyun Göztepe maçındaki gibi tempolu, üretken, bol gollü ve coşkulu değildi. Özellikle eksiklerin varlığı kendini hissettirdi. Cezası nedeniyle Sergen Yalçın ve kaptan Orkun'un yokluğu, takımın oyununu olumsuz etkiledi. Özellikle orta sahada Beşiktaş, Göztepe maçındaki dinamizminden ve etkinliğinden çok uzaktı. Asllani, Orkun'un yerini doldurmaktan uzaktı. Cerny, gayret ve asistiyle görevini yaptı. Ancak onun yerine sağda oynayan Cengiz, vasatı yine aşamadı. Çıktıktan sonra bölgesi güçlendi. Cerny ve Rashica'nın, Cengiz'e göre çok daha fazla katkı sağladığı kesin. İlk yarı sıkışan ve vasat kalan oyunu, Beşiktaş ikinci yarı tempo artırarak ve kornerde kafayı çalıştırarak kendi lehine çevirdi. Agbadou'nun kafa golü, Beşiktaş'ta 3 puanın yanı sıra üst üste maç kazanma alışkanlığı için katkı sağladı. Kocaeli'nin penaltı beklediği son saniye pozisyonunda top, yakındaki rakipten sektiği ve el doğal konumunda olduğu için karar doğruydu. Günün özeti şu: 'Zorlu deplasmanda Beşiktaş oyun olarak tatmin etmese de çalışılmış duran top golüyle Kocaelispor'u yenerek Galatasaray'a mesaj yolladı.'