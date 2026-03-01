CANLI SKOR ANA SAYFA
01 Mart 2026, Pazar

BÜLENT TİMURLENK

Büyük kaptan

Rotasyon şarttı ama tercihler taşları yerinden oynattığında Galatasaray ne yapacaktı? Taşlar derken: Davinson hiç rahat etmediği sol stoperde, bütün sezon 8 numarada nefis top dağıtan Torreira 6 numarada ve form grafiği soru işareti olan Leroy Sane, Osimhen'in arkasında... İlk 10 dakika bunun bocalamasıyla geçerken Alanya iyi top yapıyor ve oyunu genişletip ak-ı yordu ev sahibinin kalesine. Barış Alper, 15'ten sonra Osimhen'in yanına geldiğinde Okan Buruk'un takımı, 4-4-2'ye döndü ama oyuncu karakterleri bunu 4-2-4 okuttu sahada. Lang ve Sane ikisi de çizgide kalınca iş Boey'e kaldı. İç kulvarı ilk yarıda nefis kullandı Fransız sağ bek. Bir golü iptal bir de nefis plase... Juventus sonrası zor geçeceği belli maçta ilk 45'te sadece 6 hücumda kalıp, ikili mücadelelerde geride kalan Galatasaray için 1-0 tabela ziyadesiyle iyiydi. Alanya beraberlik golünü bulduğunda oyun Lemina'yı çağırıyordu. Maestro'nun yokluğuna rağmen Makouta, Janvier ile birlikte merkezi iyi kullanıyor ve ligin ilk yarısında kaybetse de G.Saray'a ecel terleri (Uğurcan 8 kurtarış) döktüren Alanya kendi yarı sahasından kolay çıkıyordu. Kaptan Torreira asistin yanına golünü de yazdırdığında Okan Buruk, performansa değil yorgunluğa bağlı değişikliği tercih etti. Sane çıkmalıydı, Barış çıktı. Ardından İlkay girdiğinde de Sara kenara gelebilirdi ama Torreira daha yorgun olandı. Osimhen yine ekmeğini taştan çıkardı. Son 10 dakika bir farkla geçmek bilmezdi Galatasaray için. Yine çaldı, bu kez kendi attı. 120 dakikalık bir savaştan çıkıp iyi bir Alanya'yı 3 golle devirip 3 puanı almak derbi öncesi mühim..

