10 Kasım 2019, Pazar
Ata'ya selam duracaklar
Ata'ya selam duracaklar
Galatasaray'da dev operasyon!
Galatasaray'da dev operasyon!
Beşiktaş'ta neşter vakti
Beşiktaş'ta neşter vakti
Barça'dan Trabzonspor'a teşekkür
Barça'dan Trabzonspor'a teşekkür

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