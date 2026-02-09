Galatasaray bir Barış Alper daha transfer etmiş!

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında adeta çay keyfinde bir galibiyet alarak İstanbul'a döndü. Galatasaray takım halinde çok iyiydi. Bütün futbolcular birbirine sımsıkı kenetlenmiş bir görüntü ortaya koydu. Yeni transfer Lang'ı izlerken 'Galatasaray yeni bir Barış Alper Yılmaz daha transfer etmiş' dedim içimden! Lang tam bir yürek savaşçısı! Ayrıca pozisyon bilgisi, oyun zekası mükemmel! Ya bazuka gibi şutlarına ne demeli... Bir kanat oyuncusunda olması gereken en önemli şey hızdır, Lang adeta rüzgar gibi. Dün Galatasaray'ın hücum gücüne güç kattı ve ilk asistini de yaptı.

Uzun süredir beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'ü de çok beğendim. Attığı gol öncesindeki top kapma mücadelesi ve sonrasında takipçiliği jeneriklikti. Sane'siz, Lemina'sız bu kadar tahrip gücü yüksek bir futbol ortaya koydu Galatasaray! Hem de deplasmanda oynamasına rağmen rakibine net gol pozisyonu bile vermeden! İlk yarıyı yüzde 91 pas isabetiyle oynadı Sarı-Kırmızılılar. Çaykur Rizespor, Galatasaray kalesinde çok etkili olmayan şutlarla gol aradı.

Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray savunmasının yine sigortasıydı. Hatasız bir maç çıkarırken, kademeye girme ve top uzaklaştırma ustası olduğunu yine belgeledi Abdülkerim Bardakçı! Kenar bekleri Sallai ve Jakobs da günündeydi. Gol perdesini açan Barış Alper'in sıyırtma kafa vuruşunu A Plus golcülerde bile göremiyoruz artık... Barış Alper Yılmaz bu takımın adeta bir gaz pedalı...

Torreira, her zaman olduğu gibi dün de Aslan'ın oksijen tüpüydü, atom karıncasıydı. Uzay golcüsü Osimhen ise Çaykur Rizespor savunmasını dağıtan isim oldu. Turbo motor gibiydi. Hiç pes etmedi ve yine golünü attı. Galatasaray, Rize deplasmanında 3-0 gibi net bir skorla kazanırken, üç topu da direkten döndü. Sara, Lang ve İcardi füze gibi şutları ile kale direklerinin canını yaktı! Galatasaray ligde 21. maçını oynadı ve tam 9 maçta kalesini gole kapattı.

Bu istatistik, Galatasaray'ın ne kadar iyi bir kalecisi ve taş gibi bir savunması olduğunun da bir göstergisi. Lider Galatasaray çok iyi yolda. Üstelik de artık alternatifli ve zengin bir yedek kulübesi de var! Daha ne olsun! Galatasaray taraftarı bu takımla gurur duymalı ve dağ gibi arkasında durmalı! Çünkü yoluna gümbür gümbür devam eden bir Galatasaray var!