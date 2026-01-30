Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı yarattı!

Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu oyunla beklentilerin uzağında kalan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray cephesinde hayal kırıklığı yaratan isimler arasında bulunuyor. Avrupa arenasında gol ya da asist katkısı üretemeyen milli futbolcu için yaz transfer döneminde 40 milyon euro bedelle NEOM SC'den gelen teklifin geri çevrilmesi, kaçırılmış önemli bir fırsat olarak ifade ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri