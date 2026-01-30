Fenerbahçe'de Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gerçeği! Sağlık raporu...
Sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde'nin, Premier Lig'den bir takımın transfer listesine girdiği konuşuluyor. Genç oyuncunun menajerinin ilgili kulübe sağlık durumuna ilişkin rapor ilettiği iddia edilirken, Hollandalı savunmacının sezon tamamlandıktan sonra Fenerbahçe'ye veda edebileceği öne sürülüyor. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Sarı-lacivertlilerin 2023'ün devre arasında kadrosuna kattığı Oosterwolde, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki yıldıza İngiltere Premier Lig'den transfer teklifleri geldi.