Şifre çözücüler!

Kocaelispor tribünleri her zamanki gibi yine muhteşemdi. Ama bu muazzam taraftarı coşturacak bir oyun ortaya koyamadı Körfez ekibi.

Aslında iki takım da ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı.

İlk yarıda sahada fark yaratan oyuncu Asensio idi.

Fenerbahçe'nin orkestra şefi, uzatma anlarında sahneye çıkarak jeneriklik bir golle Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

Asensio dışında her iki takımda da ön plana çıkan başka bir oyuncu yoktu.



İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf ev sahibi Kocaelispor'du.

Özellikle Petkovic'in karşı karşıya bir pozisyonu var ki...

Aslında Petkovic mükemmel bir vuruş yaptı ama kaleci Ederson, mucizevi bir kurtarışla gole izin vermedi.

Sonrasında Kocaelispor, bir pozisyonda direğe takıldı.

Tedesco baktı ki işler yolunda gitmiyor. Hemen üç oyuncu birden değiştirdi.



Kerem Aktürkoğlu'nun girişi, Fenerbahçe sağ kanadına canlılık getirdi. Nitekim işlemeye başlayan sağ kanattan ikinci golü buldu Fenerbahçe!

Semedo'nun getirip ceza sahasına ortaladığı pozisyonda Nene topu ağlara gönderdi.

Kocaelispor'un baskılı oynadığı dakikalarda ikinci golü bulan Fenerbahçe rahat bir nefes aldı.

Ev sahibi takımın da ikinci golden sonra direnci kırıldı.



Fenerbahçe, bu zor deplasmandan galibiyetle dönerek, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha kayıpsız geçmeyi bildi.

Asensio gibi büyük bir oyuncun, Ederson gibi kalede uçan panterin varsa kazanırsın!

Fenerbahçe'de skoru değiştirecek, maç kazandıracak oyuncu çok!

Her maç bir yıldız sahneye çıkıp, Fenerbahçe'yi sırtlıyor.

Tedesco da bu muazzam takımı, sevk ve idare konusunda şu ana kadar çok başarılı bir sınav verdi!