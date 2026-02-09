09 Şubat 2026, Pazartesi MURAT ÖZBOSTAN













Sezon bitti, Beşiktaş inşa aşamasında! Beşiktaş taraftarı için her maç bir kâbusa döndü.. Her maç stres her maç acı!.. Transfer yapsan da aynı yapmasan da.. Aslında bir transfer de teknik kadroya lazım! Maçın ilk 16 dakikasında 2-0 geriye düşmek, hazırlık ve taktik disiplin açısından soru işaretiydi.. Alanyaspor'un hızlı geçişlerine karşı yüksek savunma hattı riskli oynadı ama oyuncular (özellikle stoperler ve orta saha) rakibin ara paslarını okuyamadı, kapatamadı. Güven Yalçın'ın iki golü de bireysel hatalardan geldi ama bu, Sergen Yalçın'ın geçiş savunması talimatlarında yeterince sertlik-yoğunluk koyamadığını net bir şekilde gösteriyordu. Geldiği günden beri hâlâ Yalçın, takımın savunma dengesini oturtamadı.. Sürekli Beşiktaş inşa aşamasında! Lig bitti ama inşaat bitmedi... Takım istikrarsız.. Arka arkaya galibiyet serisi yok, evinde puan kayıpları kronik (G.Birliği, Samsun, Fenerbahçe, Alanya).. Bir takım evinde puan kadar puan kaybı yaşar mı? Hem de bu takımın adı Beşiktaş ise.. Hangi şampiyonluktan bahsedeceksiniz o zaman.. Deplasman kâbus, Dolmabahçe kâbus! Taktiksel denge yok.. (Özellikle savunma-hücum geçişi), konsantrasyon kaybını önleme ve oyuncuları zirve moduna sokma konusunda da bir şey yok! Üstüne takımın skor yükünü taşıyan Rafa Silva gitti, Abraham gitti.. İki yıldız oyuncu resmen kaçtı.. Özetle Beşiktaş savunmada temel disiplini sağlayamadı, erken dakikalarda dağıldı ve maçı domine edecek karakteri gösteremedi. İkinci yarı reaksiyon iyiydi ama kazanmak için gereken ekstra diş yoktu. Bu, sezon genelindeki istikrarsızlığın bir yansımasıdır..