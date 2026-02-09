Hakem rahatladı

Galatasaray ön bölgede etkili ama savunmada riskli ve güven vermeyen pozisyon alıyor. Rizespor'un savunma arkasına attığı toplarda hep tehlike yaşadılar. Osimhen'i de ilk yarıda topla buluşturmakta zorlanınca Osimhen etkisiz gözüktü. Ama ikinci yarı neredeyse kaleci dahil tüm Rizespor savunmasını çalımlayıp attığı gol çok klas ve buram buram yetenek kokan bir Osimhen golüydü. Okan hoca tüm oyuncuları sahaya sürme fırsatı bulduğu haklı bir galibiyet aldı. Ozan Ergün'ün son 5 maçı; 2 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 1 Beşiktaş ve arada Süper kupa Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 4. hakem demek ki MHK'nin göz bebeği ama daha 2'de Taha'ya çıkan sarı, 7'de topsuz alanda Osimhen'i tek kol çekip indiren Samet'e çıkmayan sarı, 16'da Abdülkerim-Sowe hava topunda Rizespor lehine çaldığı faul, 30 saniye sonra Sara- Mihaila mücadelesinde Sara'ya sarı çıkarmadığı gibi Galatasaray lehine faul çalması, 39'da Yunus- Laçi mücadelesinde devam etmesi gerekirken Rizespor lehine faul uydurması, göğsünde taşıdığı o FIFA kokartını henüz hak etmediğini gösterdi. Barış'ın golünde hakemler, eğitimciler ve MHK'nin ofsayt konusunda ders çıkaracağı akademik çok kriter ve konu var. Laçi'nin şutunda Torreira'nın kapalı kolu ve sırtında seken topta Rizespor penaltı bekledi. 1.5 dakika VAR neyi inceldiyse nihayet doğru kararla penaltı yok dedi. Rizespor'un 60'da attığı golde Sowe ofsayt, iptal doğru. Galatasaray'ın gollerinden sonra hakem de rahatladı.



Beşiktaş-Alanya maçında hangi birini yazayım şaşırdım! Ümit'in Hyeon-Gyu Oh'a faulü penaltı ama Oğuzhan Çakır klasiği, sahada veremedi! VAR müdahalesi yedi. VAR'dan doğru penaltı kararı geldi. 54'te Oh'un estetik golünde asisti yapan Agbadou ofsayt değil, Emirhan rakibin koşu yolunda mı, oyuna ve rakibe müdahalesi var mı diye VAR çağırdı, gol kararı doğru. 77'de Duarte'nin Gökhan'a faulü penaltı ama hakem vermedi, VAR devreye girmedi. İlginç olan oyun jet hızıyla başladı. Maalesef akşam sahada hakem yoktu ama dramatik bir tiyatro vardı. Çok üzücü.