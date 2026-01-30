Beşiktaş yeni transferinin geliş tarihi açıkladı!

Beşiktaş 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin transferi için kulübü Inter ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlı ekip dün akşam oyuncuyu İstanbul'a getirmesi beklenirken, yaşanan teknik aksaklıklar sonucunda uçuş ertelenmek zorunda kalınmıştı. Beşiktaş Arnavut futbolcunun bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani, bugün saat 12.00'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." ifadeleri kullanıldı.