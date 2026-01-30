Fenerbahçe'den Yuri Alberto harekatı! İşte transfere ayrılan bütçe

Ara transfer döneminde Dovbyk, Nunez, Beto ve Sörloth gibi isimlerin transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Corinthians forması giyen Yuri Alberto için hamle en geç pazartesi gününe kadar hamle yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için ayırdığı bütçe ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)