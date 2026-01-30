Alexander Sörloth, Artem Dovbyk, Darwin Nunez ve Beto gibi isimlerin transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, aradığı golcüyü Güney Amerika'da buldu.
Fenerbahçe'den Yuri Alberto harekatı! İşte transfere ayrılan bütçe
Ara transfer döneminde Dovbyk, Nunez, Beto ve Sörloth gibi isimlerin transferinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin, Corinthians forması giyen Yuri Alberto için hamle en geç pazartesi gününe kadar hamle yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için ayırdığı bütçe ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB SPOR HABERİ)
Scout ekibinin talebi doğrultusunda izlemeye alınan 24 yaşındaki oyuncuya teknik direktör Domenico Tedesco da onay verince harekete geçme kararı alındı.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertlilerin transfer komitesi, Yuri Alberto için en geç pazartesi günü Brezilya ekibine teklifte bulunacak.