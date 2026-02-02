02 Şubat 2026, Pazartesi ZEKİ UZUNDURUKAN













Kanatlara iki hızlı tren! Galatasaray, Kayserispor karşısında çok iyi bir maç çıkardı ve farklı kazandı.

Tüm gözler, maça ilk 11'de başlayan Lang'ın üzerindeydi.

Sol kanatta mükemmel bir maç çıkardı Lang. Güçlü, hızlı, oyun bilgisi çok iyi.

Ayağa oynuyor, çabuk düşünüyor, öz güveni yüksek. Maç boyunca etkili şutlar da attı Lang.

Galatasaray'a büyük katkı vereceğini daha ilk maçında belgeledi.



Galatasaray maçın başında adeta bir piyango golü ile öne geçti.

Yunus'un ceza sahasına ortasında Opoku ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderdi.

Bu golden sonra tek taraflı bir karşılaşma izlemeye başladık.

Nitekim Denswil'in hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleci Bilal tarafından yere indirildi.

Osimhen penaltıdan skor tabelasına 2-0'ı yazdırdı.



Maçın ikinci yarısına da çok hızlı başlayan Galatasaray, bu kez süper golcüsü Osimhen'in asistinde farka gitti.

Osimhen'in asistinde son maçların formda ismi Sara, net bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi, hem futbolculara büyük moral olmuş Hem de Galatasaray tribünlerinin neşesini yerine getirmiş.

İstanbul'daki yağışlı ve buz gibi bir havaya rağmen RAMS Park tribünleri yine doluydu ve muhteşemdi.



Gün içinde Juventus'un İcardi'yi istediği ile ilgili haberlere Galatasaray tribünleri net mesajını verdi.

Tribünler, daha İcardi oyuna girmeden 'İcardi... İcardi...' tezahüratları ile Seyrantepe'yi inletti.

Mesaj net: 'İcardi bizim baştacımız! Kırmızı çizgimiz. İcardi'yi satamazsınız!' Benim Galatasaray tribünlerinin verdiği dünkü mesajdan anladığım bu!

İcardi konusundaki gelişmeleri bekleyip, hep birlikte göreceğiz.

Ama Başkan Dursun Özbek'in ve Okan Buruk'un İcardi'den vazgeçeceğini düşünmüyorum.

İcardi gibi bir marka golcü ile yolları ayırmak çılgınlık olur.



Lang'ın yerine oyunun son bölümünde giren Yaser Asprilla (sağ kanat) da çok iyi bir oyuncu.

Az süre içinde hücuma katkı verdi.

Şu bir gerçek ki, iyi oyuncunun uyum problemi olmuyor.

Dün bunu Lang'da da Asprilla'da da gördük.

Galatasaray formasını sırtına geçirdiler ve takır takır oynadılar.

Galatasaray, iki faydalı kanat oyuncusu transfer etmiş.

Maçın uzatma anlarında VAR uyarısı ile Galatasaray bir penaltı daha kazandı.

Penaltıyı kullanan İcardi farkı getirdi;

RAMS Park'ı bayram yerine çevirdi.

Sonuç olarak Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray, ligde de emin adımlarla şampiyonluğa doğru yürüyor.