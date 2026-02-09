Günah odası!

Galatasaray çok ama çok önemli bir virajı çok rahat geçti… Ufak dakikalar dışında oyunun mutlak hakimiydi, hatta attığından fazlasını kaçırdı. Önce şunu belirtelim Lang transferi başarılı. Üstelik Barış Alper'in attığı ustaca gol de Lang'ın ortasından geldi. O kanadı Sara ve Jakobs'la mükemmel kullandılar. Rizespor'un ilk yarıda yakaladığıtek pozisyonun mimarı daGalatasaray kalecisi Uğurcan. Hatasını, mutlak golü kurtararak telafi etti. İkinci yarı Galatasaray art arda pozisyonlar buldu. Lang'ın harika topu direkten döndü. Ardından Yunus'la rahatlatan ikinci golü attı. Aslında bu golden hemen önce Rizespor'un attığıbir gol var kiVAR hakemleri10 saniyedeofsayt olduğunakarar verdiler ama yayıncıkuruluş bu 5 santimlik ofsaytı 10dakika sonra yayınlayabildi. Ardından da Osimhen'in attığı insan üstü bir gol var. Öyle uzun bacaklar, öyle çabuk ayaklarla neredeyse sıfır açıdan atılmış çok zor bir gol. Galatasaray, önemlibir üç puan alırken, VAR odasınıngünah odası olduğu bir kez dahakanıtlandı. İptal edilen bir golün 5 santimlik ofsaytını golden 10 dakika sonra halka gösteriyorsan ama VAR odasında bunun ofsayt olduğuna 10 saniyede karar veriliyorsa bu işte entrika vardır. Ne malum içeride 10 dakika içinde o 5 santimlik ofsaytın montajlanıp montajlanmadığı. Bunu nereden bileceğiz.