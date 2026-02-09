09 Şubat 2026, Pazartesi AHMET ÇAKAR













Günah odası! Galatasaray çok ama çok önemli bir virajı çok rahat geçti… Ufak dakikalar dışında oyunun mutlak hakimiydi, hatta attığından fazlasını kaçırdı. Önce şunu belirtelim Lang transferi başarılı. Üstelik Barış Alper'in attığı ustaca gol de Lang'ın ortasından geldi. O kanadı Sara ve Jakobs'la mükemmel kullandılar. Rizespor'un ilk yarıda yakaladığı tek pozisyonun mimarı da Galatasaray kalecisi Uğurcan. Hatasını, mutlak golü kurtararak telafi etti. İkinci yarı Galatasaray art arda pozisyonlar buldu. Lang'ın harika topu direkten döndü. Ardından Yunus'la rahatlatan ikinci golü attı. Aslında bu golden hemen önce Rizespor'un attığı bir gol var ki VAR hakemleri 10 saniyede ofsayt olduğuna karar verdiler ama yayıncı kuruluş bu 5 santimlik ofsaytı 10 dakika sonra yayınlayabildi. Ardından da Osimhen'in attığı insan üstü bir gol var. Öyle uzun bacaklar, öyle çabuk ayaklarla neredeyse sıfır açıdan atılmış çok zor bir gol. Galatasaray, önemli bir üç puan alırken, VAR odasının günah odası olduğu bir kez daha kanıtlandı. İptal edilen bir golün 5 santimlik ofsaytını golden 10 dakika sonra halka gösteriyorsan ama VAR odasında bunun ofsayt olduğuna 10 saniyede karar veriliyorsa bu işte entrika vardır. Ne malum içeride 10 dakika içinde o 5 santimlik ofsaytın montajlanıp montajlanmadığı. Bunu nereden bileceğiz.