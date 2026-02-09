Derin G.Saray

Transfer döneminin kapanması, oyunun asıl aktörlerine; teknik kadro ve futbolcular için iyi oldu G.Saray'da. Yöneticisi, menajeri, duyumcusu,sahneden silindi. Lemina ve Sane'nin yokluğunda sol kanada alışmış Barış Alper Yılmaz'ın memleketinde sağ tarafta ne vereceği önemliydi. Bir de elbette 8 numara oynarken pas trafiğinin kilit adamı olan ve ön alan baskısında önemli parça olan Torreira'nın 6 numarada oynaması.. İyi başladı G.Saray maça. Kadro derinliği böyle günler için lazım. Lang adrese bir ortayı Barış ile buluşturduğunda Buruk'un takımının 1 topu da direkten dönmüştü. İlk 30 dakikayı iyi kontrol ettiler. Ancak devrenin son çeyreğinde, Rize'den 6 hücum yerken ilk 45 dakikanın soru işareti istatistiği ikili mücadelede 27'ye 16 gerideolmalarıydı. Rizespor sıkıntıları olan bir takım. Ancak 1-0 rakibi oyunun içinde tutar. Ali Sowe'un çok ince ofsayt ile iptal edilen golü G.Saray'ı önemli bir uyarı oldu. Ordan sonra işi daha daciddiye aldılar. İlk yarıda görünmeyen Yunus'un kariyerindeki ilk kafa golü Rizespor'un kepenklerini kapattı. Ardından Osimhen'in sayısı… İcardi ve Lang'ın direkten dönentoplarını da eklersek 3 gol atıp3 topu da direkten dönüp, 19hücum ve Uğurcan'ın kritik 3kurtarışı ile İstanbul'a dönüyorlar. Var mıdır yok mudur bilinmez ama spor kamuoyunda "DerinG.Saray" diye bir tabir vardır. Onu bir kenara koyalım; dün Okan Buruk'un elindeki futbolculara bakarsak "Evet derin bir G.Saray vardı."