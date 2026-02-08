08 Şubat 2026, Pazar ZEKİ UZUNDURUKAN













İşte Trabzon bu! Antalya'dan sonra Samsun'da da Trabzonspor'un takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıyı kınıyorum.

Bu güzel oyuna gölge düşüren holiganları tribünlere değil, stat çevresine bile yaklaştırmamak lazım.

Bu futbol teröristlerine en ağır cezalar verilmeli… İlk yarıda Trabzonspor tek kale bir maç oynadı. İkinci yarıda ise Samsunspor, Trabzonspor kalesine özellikle de sol kanattan etkili hücumlar geliştirdi.

Samsunspor'un ikinci yarıda bu kadar etkili olmasında üst üste yapılan oyuncu değişiklikleri başrol oynadı.



Maçın ilk yarısında Muçi ile Onuachu arasındaki muazzam uyum, Trabzonspor'a golü getirdi.

Trabzonspor'un 10 numarası, Onuachu'nun kafasına harika bir orta yaptı. Onuachu da bordo-mavili takımı öne geçirdi.

Ardından Samsunspor kalecisi Okan Kocuk'un müthiş kurtarışlarına tanıklık ettik. Samsunspor'un ilk yarıda kaleyi bulan şutu yoktu.

İlk bölümde Mustafa Eskihellaç muhteşem bir futbol ortaya koydu.

Mustafa önde oynayınca çok daha etkili oluyor.

İlk yarıda ve ikinci yarının son bölümünde çok iyi bir Trabzonspor izledik.

Zubkov'un yokluğunda oyun liderliğine soyunan Muçi, gerçekten hücuma büyük güç kattı.

Bir gol, bir asistle yine fark yarattı Trabzonspor'un 'Altın Çocuğu!'

Maçın ikinci yarısında bir golü VAR uyarısı ile iptal edilen Onuachu, maçın son bölümünde bir kez daha sahneye çıktı.

İkinci yarıda giren Umut Nayir'in ortasında topu ağlara gönderen Onuachu, Samsunspor'un umutlarını bitirirken, Karadeniz'de Fırtına çıkardı!

Bu sezon 15 gole ulaşan Nijeryalı gol profesörü, zorlu Samsunspor deplasmanında Muçi ile birlikte Trabzonspor'u sırtlayan isim oldu.

Orta alanda Oulai-Folcarelli ikilisi çok çalıştı, savaştı, hem hücuma hem de savunmaya destek verdi.

Lovik bu maçta biraz daha iyiydi.

Ama bordo-mavililerin sağ kanadı çok iyi işledi. Pina savunmada taş gibi, Mustafa hücumda hızlı tren gibiydi.



Fatih Tekke'nin elinde ışıltılı bir yedek kulübesi yok. O yüzden ilk oyuncu değişikliği için 70 dakika bekledi. Umut Nayir tercihi de çok yerindeydi. Felipe Augusto düşüşte.

Kendisine gelen transfer teklifinden belli ki çok etkilenmiş.

Tam maç 2-0 bitiyor derken, Muçi'nin ceza sahasına ortasında topa elle dokunan Soner, penaltıya neden oldu.

Penaltıda topun başına gelen Muçi, köşeyi görürken, Samsun'da Trabzonspor'a farkı getiren isim oldu.

Trabzonspor, Samsun'da harika bir deplasman performansı ortaya koydu.

Musaba'yı kaybeden Samsunspor'un hücum gücü çok zayıflamış.

Muçi ve Onuachu Trabzonspor'a hayat verirken; Trabzonspor, şampiyonluk yarışında 'ben de varım' dedi.

Onuachu, ligde 15 gole ulaşırken;

Muçi lig ve kupada toplam 12 gol, 4 asistle başdöndürücü bir performansa imza attı.