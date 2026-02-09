Boey gerçeği

Galatasaray'da Noa Lang ile Barış Alper Yılmaz'ın aynı formaya talip olduğunu düşünenler açıkçası yanıldı. Özellikle Leroy Sane'nin kadroya geri dönüşü sonrası kimin yedek kulübesinin yolu tutacağını o günün şartlarında değerlendirmek daha doğru olur ama İtalya'da Napoli antrenmanı yemiş Noa Lang'ın o isimlerden biri olacağını pek sanmıyorum. Dün akşamki mücadelenin skorerlerinden olsa da Yunus Akgün'ün Mario Lemina'lı orta saha rotasyonunda, Leroy Sane'nin dönüşü beklenmeden yedek kulübesinin yolunu tutma olasılığı bir hayli yüksek. Maç sonrası Libero YouTube kanalında yayın yaptığım Fırat Aydınus'a göre sarı-kırmızılıların ilk golü ofsayt... Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar üstün olan Galatasaray, sezonun rekor "isabetli pas oranı" ile oynadı ve galibiyeti hak eden bir irade sergiledi. Bir anda transferin son günü 2 yıl sonra geri dönen Sacha Boey'in, Kenan Yıldız'a önlem olarak alındığı bilgisi de yine Libero yayınında Mehmet Özcan tarafından duyuruldu.



Galatasaray için Süper Lig'de puan kaybı yaşama olasılığı olan maç sayısı bir hayli az. Zorlu geçmesi beklenen Çaykur Rizespor deplasmanında üç puana üç golle ulaşılınca, herkes ufaktan önümüzdeki hafta oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçından çok Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off etabındaki Juventus maçlarını konuşmaya başladı. Fakat benim daha çok merak ettiğim bir şey var; Victor Osimhen'in dün akşam attığı gol sonrası sevinmeyişinin sebebi neydi acaba? Konuştuğum birkaç kişi "kendine kızdı" yorumunda bulundu ama açıkçası ben çok emin değilim. Yine de tüm karşılaşma boyunca Victor Osimhen'in muhteşem mücadelesini sürdürdüğünü ve her zamanki gibi çok istekli oynadığını vurgulamalıyım.