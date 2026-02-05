Ziraat Mühendisi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da farkını ortaya koydu. Grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Okan Buruk, ligdeki Kayserispor maçının ilk 11'den tam 8 değişiklik yaparak İstanbulspor önüne çıktı. Yeni transfer Asprilla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sağ kanattan etkili ataklar geliştirdi. Sürati ve oyun bilgisi ile Galatasaray'a büyük katkı vereceğini gösterdi Asprilla. İstanbulspor'da ise Mendy Mamadou attığı golün dışında Galatasaray savunmasını çok zorladı. Güçlü ve süratlı bir sol kanat oyuncusu Mendy.



Galatasaray'da tüm gözler rekor kırmak için sahaya çıkan İcardi'nin üzerindeydi. Arjantinli gol profesörü, maçın başında attığı şık golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı başardı. Tam 73 gol... Bize de İcardi'yi tebrik etmek düşer. İcardi'nin golünün asistini yapan Ahmet Kutucu, bir de füze gibi bir şutla fileleri havalandırdı. Dünkü maçta çok istekliydi ve etkiliydi Ahmet Kutucu. Ancak ikinci yarının başında talihsiz ve yüreklerimizi ağzımıza getiren şok bir sakatlık yaşandı sahada. Kaleci İsa Doğan ile Ahmet Kutucu, hava topu mücadelesinde çarpışarak yerde kaldı. İki oyuncu için hemen ambülans sahaya girdi. İsa, hastaneye kaldırıldı.



Ahmet Kutucu'da önemli bir sağlık probleminin olmadığı bildirilirken, kaleci İsa'nın ise elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı. Ahmet Kutucu ve İsa Doğan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maalesef bu güzel oyunda böyle talihsiz sakatlıklar da var. Konuk İstanbulspor oyunu çirkinleştirmeden açık bir oyun tercih etti. Attıkları golün dışında zaman zaman Galatasaray kalesinde etkili de oldular. Galatasaray'ın ilk yarıda Torreira ile bulduğu gol de muazzamdı.



Zaten Torreira'nın ceza sahası dışından böyle gollerine alışmıştık. İstanbulspor'un attığı golde Lemina ile birlikte hatası olan Gökdeniz Gürpüz, maç genelinde çok koştu, savaştı, takımı adına başarılı işlere imza attı. Uzun bir aradan sonra sahalara dönen Singo, Galatasaray için adeta yeni bir transfer gibi. Maç eksiğine rağmen hazır gördüm Singo'yu. Galatasaray zorlanmadan İstanbulspor engelini de geçmeyi başardı. Okan Buruk, yedek bekleyen oyuncularının da performansını yakından görmüş oldu.