Kahtalı Mıçe (Muçi)

Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor için birinci hedefken Fatih Tekke'nin büyük bir rotasyon ile sahaya çıkması beni şaşırttı. Bordo-mavililer, son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'inde tam 7 değişiklik (biri zorunlu, Zubkov sakattı) ile Fethiyespor karşısına çıkarken, koca ilk yarıda net bir pozisyonu yoktu. Zaten rotasyonlu kadro ile çıktığın Alanyaspor maçını kaybetmişsin. Fethiye maçını kazanmaktan başka seçeneğin yok. Çık ideal 11'in ile. İlk yarıda skoru al, sonra değişikliğe git. Buna da gerek yok ayrıca. Trabzonspor'un Avrupa'sı yok. Haftada tek maç oynuyor. Yorgunluk vs. mazeret olamaz! Trabzonspor'un ilk yarıda Muçi ile kaleyi bulmayan bir serbest vuruşu ve Felipe ile kaleyi bulan tek şutu vardı.



Fatih Tekke, ikinci yarıya başlarken doğru iki hamle birden yaptı. Bouchouari ve Felipe kenara gelirken; Onuachu ve Oulai oyuna dahil oldu. Oulai orta sahaya üretkenlik getirirken, Onuachu girer girmez Fethiyespor defansını yıpratmaya başladı. Bordo-mavililer, iki sihirli değişikliğin ardından oyunu tamamen rakip sahada oynamaya ve üst üste pozisyonlar üretmeye başladı. Kanatlardan Onuachu'yu topla buluşturma gayreti de Trabzonspor'un artı bir yönüydü. Fethiyespor'da Şahan Akyüz, Melih Okutan ve Ramazan Çevik etkiliydi.



Herkes Trabzonspor'dan gol beklerken Fethiyespor golü buldu. VAR Odası'nda gol incelendi, hakem Fatih Tokail monitöre davet edildi ve ofsayt kararı çıktı. Gol iptal oldu. Ardından Muçi'den artık alıştığımız Messivari bir gol geldi. Nwakaeme'nin pasında jeneriklik bir gol daha atarak Trabzonspor'a galibiyet kapısını aralayan isim oldu Muçi. Tüm kulvarlarda bu sezon 11. golünü kaydetti Muçi. Hem de her golü çok güzel ve çok değerli Muçi'nin.



Muçi, Trabzonspor'u sırtlamaya devam ediyor. Onu izlerken, halk müziği sanatçılarımızdan ünlü Kahtalı Mıçe aklıma geliyor. Mekanı cennet olsun. İkinci gol de Onuachu'dan geldi. Bu golde de atağı başlatan isim Muçi idi. Pina da asisti yapan isimdi. Nwakaeme, şampiyonluk sezonunda bol bol attığı gollerden birini kaydederek farkı getirdi. Bu golün hazırlayıcısı da Muçi oldu! Trabzonspor çok önemli bir galibiyet alarak, Ziraat Türkiye kupası'nda yoluna devam ediyor.