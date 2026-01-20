Oh nihayet!

İstanbul'da soğuk bir akşam... Zaten sezon boyunca tribünlerde görülen boşluklar, dondurucu havayla birlikte daha da belirginleşti. Avrupa potasından kopmamak ve ikinci yarıya iyi başlamak adına siyah-beyazlılar için bu maçta galibiyet şarttı. Kayserispor maçı kadrosundaki 21 futbolcunun 9'unun Beşiktaş altyapısından yetişmiş olması karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biriydi. Beşiktaş, beklendiği gibi topa sahip olarak başladı. Oyun rakip sahaya yıkılmak istendi ancak Kayserispor topu kazandığı anlarda etkili kontrataklarla ciddi tehlikeler yarattı. Bunun temel sebebi orta sahada yaşanan sayısal dezavantajdı. Kayseri ekibi 4-4-2 dizilişiyle savunma yaparken forvetlerini merkezde konumlandırdı. Bu durum Orkun ve Kartal'ın hem baskı altında kalmasına hem de oyun kurmakta zorlanmasına yol açtı. Beşiktaş bu nedenle kanatlara uzun toplarla çıkmak zorunda kaldı. İlk yarının son bölümünde Toure'nin kaçırdığı net fırsatla skor değişmedi.

İkinci yarıda oyun tamamen kontrolden çıktı. Kayserispor net pozisyonlar buldu, Ersin Destanoğlu yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu. Maç, orta sahaların hızla geçildiği, iki kalede de gol aranan bir kaos futboluna dönüştü. 79. dakikada Salih Uçan ve Jota oyuna girerken, takımın en skorer isimlerinden Cerny'nin kenara alınması büyük bir hataydı. Bu hamlenin ardından tribünlerde sabır taştı. 80. dakikadan sonra Başkan Serdal Adalı ve yönetim istifaya davet edildi. Tepkinin temelinde yönetimsel tutarsızlıklar ve transfer hataları vardı. Göztepe, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kazandığı, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş için kayıp kabul edilemezdi. İlk yarıda net golü kaçıran El Bilal Toure, uzatma dakikalarında kendini affettirdi ve Beşiktaş'a hayati üç puanı getirdi.