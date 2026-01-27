27 Ocak 2026, Salı SİNAN VARDAR













Yine hüsran Kayserispor karşısında son dakika golüyle kazanmak Beşiktaş adına çok kıymetliydi. Moral getirdi, nefes aldırdı.

Üstelik Fenerbahçe ve Göztepe'nin puan kaybettiği bir haftada Eyüpspor maçının Avrupa potası açısından önemi tartışılmazdı.

Kadroyu görünce şunu düşündüm:

Abraham yok, Ndidi sakat, Uduokhai kart cezalısı... Buna rağmen Kartal Kayra Yılmaz – Orkun Kökçü orta saha ikilisi doğru bir tercih.

Kartal Kayra'yı özellikle beğeniyorum; mücadele ediyor, korkmuyor. Maç başladı, Beşiktaş oyunu rakip yarı sahaya yıkmaya çalıştı. Ancak böyle oynarken en büyük tehlike kontra ataktır.

Nitekim 3. dakikada Eyüpspor yakaladı o pozisyonu. Ersin olmasa maç çok erken kopabilirdi. Kalecinin hatasını Orkun affetmedi. Uzaklardan, net, kararlı bir vuruş. Beşiktaş formasıyla ilk golü. Aferin Orkun, kalite böyle gösterilir.



Ama sorunlar bitmedi. İlk maçtan beri aynı problem, hâlâ çözüm yok. Golden sonra Eyüpspor'un pozisyonları arttı. İlk yarıda bu kadar pozisyon verilmez. İkinci yarıya Eyüpspor fırtına gibi başladı. 45–55 arası adeta direklerin savaşıydı.

İkinci yarıda Beşiktaş orta sahası tamamen düştü. Eyüpspor üst üste gelmeye başladı. Gol "geliyorum" diye bağırıyordu ve geldi de. Açık söyleyeyim; ikinci yarının başındaki Beşiktaş, son yıllarda izlediğim en kötü Beşiktaşlardan biriydi.

Taylan Bulut'un 6 milyon Euro'luk bir oyuncu gibi değil, amatörce penaltı yaptırması ise ayrı bir facia. İnsan ister istemez soruyor: Bu takım nasıl kuruldu? Emre Akbaba oyuna girince merkez tamamen çöktü.

Zaten sıkıntılı olan orta saha, tamamen Eyüpspor'un kontrolüne geçti. Şans mı, kader mi, tartışılır. İdari ve mali açıdan o kadar kötü bir kadro mühendisliği yapıldı ki, artık kötü yazmak bile insanın içinden gelmiyor.

Ama kayyımla yönetilen bir Eyüpspor'u bile yenemiyorsan, artık bu camianın sesine kulak vermek zorundasın. Bu iş böyle gitmez.