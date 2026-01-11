Yeni yılda yeni umutlar var mı?

Sevgili Beşiktaşlılar, Yeni bir yıla girerken her şeyin gönlümüzce olmasını isterdim. Beşiktaş'ımız adına umut dolu satırlar yazmayı arzu ederdim. Ancak gelinen noktada, futbol takımımız ve kulübümüzün genel tablosu maalesef buna izin vermiyor. Gerçeklerle yüzleşmek zorundayız. Transfer konuşuluyor, transfer diye adeta yırtınılıyor... Oysa Divan Kurulu Toplantısı'nda da açıkça ifade ettiğim gibi, "Lütfen kemerleri bağlayalım; ekonomik durum hiç iç açıcı değil" demiştim. Bu, şahsi bir serzeniş değil; Beşiktaş'ı düşünen herkesin görmesi gereken bir gerçekti.



Sayın Başkan, gerek seçim sürecinde gerekse sonrasında ısrarla Dikilitaş Projesi'nin altını çiziyorsunuz. Buradan Sayın başkana sesleniyorum; lütfen bu projeyi bütün şeffaflığıyla camiaya anlatın. Öyle bir ihale süreci yürütün ki, tüm firmalar katılabilsin. Beşiktaşlılar, ihalenin kime verildiğini, ne kadar gelir elde edileceğini açıkça bilsin. Kafalarda en ufak bir soru işareti kalmasın. Borsada 1,63 TL seviyesindeki hisselerimizin sessiz sedasız satılıyor. Bu gerçekten akıllara durgunluk veren bir durum. Ekonomi toparlandıktan, hisseler yukarı taşındıktan sonra satış yapmak daha doğru olmaz mıydı Sayın Başkan? Yapılan sermaye artırımından gelen parayla, bildiğimiz kadarıyla, hiçbir borcun kapatılmamış olması da ayrı bir soru işaretidir.



Rakiplerimiz Bankalar Birliği borçlarını kapattı. Beşiktaş ise yılda yaklaşık 800 milyon TL faiz ödüyor. Bu tablo karşısında Beşiktaşlı nasıl umutlu olsun? Geleceğe nasıl güvenle baksın? İşte tam da bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bir de yılan hikâyesine dönen transfer meselesi var...Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in transferi yürüteceği açıklandı . Avrupa futbolunda isim yapmış scout danışmanı Eduard Graff'ın da ülkesine döndüğü ifade edildi. Oysa Sergen Hoca göreve geldiğinde bu yapıyı istemediğini net şekilde dile getirmişti. Lütfen bunları da açıkça anlatın. "Ailevi bir sorun için gitti" gibi ifadelerle geçiştirmeyin. Lütfen Beşiktaşlıları kandırmayın! Artık gerçekler; net ve şekilde ortaya çıkıyor.



Transferlerin kampa yetişeceği defalarca söylendi. Bunun özellikle altı çizildi. Ancak bugün geldiğimiz noktada ortada bitmiş tek bir transfer dahi yok. Tekrar ediyorum; beni en çok ilgilendiren konu Beşiktaş'ın geleceği ve Beşiktaş'ın ekonomisidir. transferde daha ne kadar harcama yapılacak? Hangi menajerlerle çalışılacak? Beşiktaş'ın paraları yine sokağa mı döküelecek? Borsadaki bu kötü tablo düzelecek mi? Satılacak hisseler banka kredilerini kapatmak için mi kullanılacak? Bu sorular Beşiktaşlıların sorularıdır. Ve bu soruların yanıtlarını merakla bekliyorum. Tabii unutmadan... Son hazırlık maçında altyapıdan gelen Ahmet Sami Bircan'ı attığı gol için kutluyorum.