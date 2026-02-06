CANLI SKOR ANA SAYFA
06 Şubat 2026, Cuma

SİNAN VARDAR

Umutlar yıkılmadı

Beşiktaş için artık tablo çok net. Siyah-beyazlıların önünde tek bir gerçek hedef var: Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu kupa hem sezonu moralli bitirmenin hem de Avrupa biletini almanın anahtarı. Hal böyle olunca kupadaki her maç, Beşiktaş adına bir final havasında oynanıyor. Kocaelispor deplasmanında da tablo buydu. Beşiktaş sahaya as kadrosuyla çıktı. Yeni transferler Yasin Özcan ve Oliatan, ilk kez siyah-beyazlı formayla izlediğimiz isimlerdi. Maça topa sahip olarak başlayan taraf Beşiktaş'tı. Ancak dakikalar 18'i gösterdiğinde gelen penaltı golüyle Kocaelispor'un öne geçmesi, oyunun psikolojisini değiştirdi. İlk yarıda top Beşiktaş'taydı ama sorun çok netti: İsabetli şut yoktu. Bu kadar topa sahip olup kaleyi zorlayamamak, kötü bir tabloydu.


Rafa Silva gibi bitirici bir oyuncunun eksikliği fazlasıyla hissedildi. Oliatan'ın iyi bir kumaş olduğu belli. Yeteneği var ama takım oyununu öğrenmesi gerekiyor. Taylan sağ kanatta elinden geleni yaptı fakat son paslarda etkisiz kaldı. Kartal Yılmaz yine mücadele gücüyle ön plana çıktı. Bravo Kartal, böyle devam evlat! İkinci yarıda Kocaelispor skoru koruma içgüdüsüyle geri çekilince Beşiktaş oyuna ortak oldu. Baskı arttı, oyun rakip sahaya yıkıldı. Son dakikalarda gelen penaltı golü Beşiktaş adına adeta ilaç oldu. Özellikle Orkun'un son 30 dakikada oyuna girip takımın liderliğini alması, Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Fenerbahçe galibiyetinin moraliyle bakıldığında, bu deplasmandan alınan 1 puan hedefe giden yolda kabul edilebilir bir sonuçtu. Beşiktaş çok mu iyi oynadı? Hayır. Ama istenilen sonucu aldı ve umutlarını ayakta tuttu. Bu da bazen her şeydir.

