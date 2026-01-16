Hedef kupa!

Beşiktaş için bu sezonun en büyük hedefi hiç kuşkusuz Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak. Kupadaki her maç sezonun geri kalanında camia için büyük önem taşıyor. Buna rağmen tribünlerde parmakla sayılacak kadar taraftar varsa, burada ciddi bir sorun var demektir. Beşiktaş ilk kez kötü sezon geçirmiyor. Ama ilk kez bu kadar boş tribünlere oynuyor. yanlışlar, hatalı kararlar ve iletişimsizlik, camia ile tribünler arasındaki bağı kopma noktasına getirdi.

Aklıma takılan pek çok soru var.

Mert Günok gibi bir kalecinin neden Fenerbahçe'ye gitmesine izin verildi?

2 hafta öncesine kadar Uduokhai gönderilecek deniliyordu, dün ilk 11'deydi. Gabriel Paulista'nın ailevi gerekçelerine saygı duyarım. Ancak Corinthians ile anlaşması, kafalarda soru işaretleri bırakıyor.

Maça dönecek olursak... Beşiktaş, oyun üstünlüğünü elinde tutmasına rağmen ilk yarıda vasatın üzerine çıkamadı. Cerny yine çalışkanlığıyla ön plana çıktı. Taylan ilk yarıda etkisizdi ama ikinci yarıda hücuma katkı veren isimdi.

Abraham ve El Bilal Toure'nin attığı goller ölçü değil ama özgüven kazanmaları açısından çok değerli.

Demir Ege daha fazla süre almayı hak ediyor. Kartal Kayra; gösterdiği performans ve attığı nefis golle "ilk 11 benim hakkım" dedi.

Beşiktaş liderlik için avantaj yakaladı. Kocaeli deplasmanında alınacak beraberlik hedefe ulaşmak adına fırsat olacaktır. Sergen Yalçın'ın yardımcılarıyla yaşadığı sevinç, kupaya önem verdiğini açıkça gösterdi.