08 Şubat 2026, Pazar MUSTAFA ÇULCU













Doğru kararlar Samsunspor ne yapacağını bilen, her oyuncunun rolünün belli olduğu, taktiksel sadakatle oynayan tam bir teknik direktör takımı.

Savunmada organizeler, kaymaları iyi yapıyorlar ve geçiş oyununu oynayacak oyunculara sahipler.

Böyle bir takıma karşı Trabzonspor oyunun başında boşluk bulmakta zorlandı. İlerleyen dakikalarda üstünlüğü ve oyun kontrolünü eline aldı Fırtına.

Ya Muçi ile uzaktan şutla ya da Onuachu'yu topla buluşturarak golü bulacaktı, araştırdı, evirdi, çevirdi çareyi yüksek topla Onuachu'yu buluşturarak golü buldu.

Zubkov'un yokluğunda Augusto sağ kanatta etkisizdi. Mustafa sol önde başladı ilk anlarda, yerini yadırgasa da sonra etkili oldu.



Trabzonspor skoru koruma adına psikolojik olarak bir ara geriye yaslansa da hep oyunu domine eden taraftı.

Bordo-mavililer oynadığı akıl dolu futbolla zor deplasmandan üç gol ve üç puandan fazlasını kazandı.

Fenerbahçe maçı öncesinde öz güven ve moraller arttı.

Alper Akarsu'nun geçen haftaki berbat yönetiminden sonra bu maça atanması adalet terazisini ve görev dağılım barışını yerle bir etti, vicdanları sızlattı! Maçın ilk dakikasında Batagov'u sözlü ikaz etti.

Folcarelli'ye çıkan sarı doğru.

Ntcham'a çıkan sarı gereksiz lakin Muçi'yi sarılıp savurup atan Tomasson'a mutlak sarı göstermeliydi göstermedi.



Onuachu'nun 38'de attığı gol açık ofsayt iptal doğru. 54'te atak başlangıç fazında Nwaiwu rakip Ndiaye'nin ayağına basıyor, faul yaparak topu kazandı devamında, Onuachu gol attı.

Doğru VAR müdahalesi geldi.

Sahada önündeki faülü göremeyen hakem, ekranda gördü, iptal doğru ama Nwaiwu'ya sarıyı unuttu!

59'da Samsunspor'un golünde Ndiaye açık ofsayt iptal doğru.

70 ve 87'de Samsunspor penaltı bekledi, devam kararları ve 90'da Soner elle oynayınca Trabzonspor lehine verilen penaltı doğru.

Hakem geçen haftaya göre başarılıydı