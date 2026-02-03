Rezil performans

Kocaelispor, müthiş organize olmuş, tribün desteğini arkasına alarak kimsenin beklemediği şekilde önde baskı ile başladığı maçta; ilk yarım saatte Fenerbahçe'yi çıkarmadı. Oyun alanını iyi parsellediler. Savunmada doğru pozisyon aldılar, iyi mücadele ettiler ama Fenerbahçe'nin her an tabela yapacak klas ayaklarının olduğunu unuttular. Kocaeli kalesini ikinci tehditte Asensio'nun muazzam vuruşu, jeneriklik golle soyunma odasına önde girdiler.



Geçen hafta Sivaspor-Amedspor maçında yaşananlardan sonra Alper Akarsu'yu bu maça atamak, bu işi bilmemek, futbola ve hakemliğe ihanet demektir. Skriniar'ın yüzüne elini illegal kullanan Rivas'a sarı çıkaramadı. Oosterwolde faul bekledi, hakem vermedi, oyuncudan fırçayı yedi. Talisca topsuz alanda ellerini Show'un yüzüne illegal kullandı, hakem de yardımcı da görüyorlar ama sarı kartı veremiyorlar, iyice ezildiler. Oyun sadece bu tedavide 3 dakika 10 saniye durdu. Hakem 3 dakika ilave etti. Bu hakemler, oyunu saatinde başlatmayı, ilave dakikaları layıkıyla ilave etmeyi, oyunu oynatmayı ve bitirmeyi bilmiyorlar. İlk yarı 52.51'de bitti. Golden sonra topsuz alanda Alvarez'e yaptığı harekette Linetty'e gösterdiği sarı doğru da Alvarez'in ihracı gerektiren o hareketi ne olacak ey hakemler? Talisca'yı ve Alvarez'i pas geçip Linetty'ye sarı verince hakeme, kuruma ne güven ne saygı kaldı! Skriniar'ın gol sevinci sonrası edep yerini tutarak tribünlere yaptığı hareket net kırmızı karttı.

Hadi sahadakiler yakalayamadı, VAR protokolünde maç süresi içinde bunu "gözden kaçan ihlaller" olarak maçın devamında her dakika içinde, hakemi VAR'a çağırıp, izlettirip gereğini yapmaları gerekiyordu ama VAR ve AVAR cesaret edip protokolün gereğini yapamadı. Korktular, safa yattılar...

Fauller, kartlar verilenler, verilmeyenler... Bu akşam büyük ve doğru kararları verecek yüreğe sahip olmayan saha, VAR ve AVAR hakemlerin rezil performanslarını seyrettik.