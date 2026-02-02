Penaltı doğruydu

Galatasaray'ın ön alan baskısı, saha ile seyirci baskısının oluşturduğu korku ve panikle Kayserispor ısınamadan kendi kalesine attıkları golle maça adeta mağlup başladı. Carole ile başlayan bireysel hatalar zinciri kötü performans gösteren Denswil ile devam etti.

Osimhen'in presi karşısında kaleci Bilal çaresiz kaldı, penaltı yaptı. Tribünler keyiflendi, oyuncular rahatladı.

İki takım arasında büyük siklet farkı var. Allah kimseye Galatasaray'ın üçüncü bölge ön alan baskısını yaşatmasın. Bol pas yaparak dip çizgiye kadar çok rahat iniyor çok rahat oynuyor. Kayserispor savunma duvarı güçlü Galatasaray hücumcuları karşısında elinden geleni yaptı. Oyunu çirkinleştirmedi. Okan hoca yeni gelenleri varolanları herkesi sahaya sürdü. Galatasaray iyi oyunla farkı galibiyeti hak etti. Juventus maçı öncesi fazla zorlanmadan özgüvenli ve sistemsel oyunla moraller yükseldi. Hakem Adnan Deniz Kayatepe yeni jenerasyonun öne çıkan başarılı isimlerinden. Eren'e gösterdiği sarı doğru. Galatasaray lehine verdiği penaltı ve kaleciye sarı kart doğru.

Lemina'ya sarı doğru. Sallai'ye ve topsuz alanda Sallai'ye yaptığı faulden dolayı Onugkha'ya çıkmayan sarılar var. İlk yarı son dakika Abdülkerim rakibine kontrolsüz hareketinden sarı görmeliydi görmedi Furkan ikinci yarı benzer kaymayı yaptı doğru bir sarı gördü. Kayserispor'un attığı golde Cardoso'ya ofsayt iptali doğru. Son dakikada Galatasaray lehine VAR'dan gelen penaltı doğruydu. Hakem kendi verebilse çok daha iyi olurdu!

Hakemin performansından, deneyim kazandıkça daha iyi olacak mesajı aldık. Yeter ki bozulmasın, yolu açık olsun.