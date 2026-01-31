31 Ocak 2026, Cumartesi MUSTAFA ÇULCU













Penaltılar doğru Trabzonspor, ilk yarıda topa daha fazla hükmeden taraftı lakin; Zubkov ve Onuachu'nun cılız bir iki, gol girişimi dışında pozisyonu yoktu. Antalya, geçiş oyununu kovaladı.

Her iki takım için üretkenlik, yoktu.

Ta ki Oulai'nin hatasında Van de Streek'in golü atana kadar.

Bu maçı hareketlendirdi. Bu hareketlenme ikinci yarıya hızlı giren Trabzonspor'un lehine 51'de verilen net penaltı ile daha da yükseldi.

Öyle ki Antalyaspor teknik direktörü Sami Uğurlu verdiği tepkiden dolayı kulübeden ihraç oldu. Trabzonspor'un ikinci yarı oyun isteği, iştahı ve oyunda ağırlığı vardı. İkinci penaltıyı Onuachu gole çeviremeyince galibiyet kaçtı.



Oğuzhan Çakır'ın bazı faul kararlarını Antalyasporlu oyuncular beğenmedi ama iyiydi.

51'de yüksek topa Onuachu kafa ile vururken Veysel Sarı'nın arkadan vücutla yaslanması faul değil ama önden hamlede geç kalan Hüseyin'in savurduğu tekme Onuachu'nun göğsüne geliyor net penaltı. Oğuzhan Çakır kendini yenilemiş uzun zaman sonra ilk defa VAR'a bırakmadan sahada doğru penaltı verdi. Tepkiler gelince Hüseyin'e sarıyı unuttu.

77'de yan top ceza alanı içi çok kalabalık hakemin görme şansı yoktu. Hava topunda Hüseyin topu bilerek sağ el ile oynuyor net penaltı.

VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. Hakem gerilen oyunda zaman zaman zorlansa da çok başarılıydı.