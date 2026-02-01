Asllani'nin kartı doğru

Beşiktaş'ın savunma hattı sanki 1980'li yılların çağdışı savunma anlayışı gibi... Biraz Emirhan derli toplu o kadar! Yenilen golde Rıdvan amatör futbolcu gibi öne hamle yaptı. Deniz arkasında kaldı hata yaptı Gökhan sarktı ofsaytı bozdu. Salih'in temposu daha yükselmeli. Yanında Orkun çabaladı, çalıştı, üretti şut attı, pas verdi gol attı attırdı, varını yoğunu ortaya koydu, maçın kahramanı oldu. Geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı. Konyaspor geriye yaslandı. Kalabalık savunma yaparak Muleka ve Kramer ile geçiş aradı ve pozisyonlar buldu. İlk yarıda Beşiktaş ceza alanına üç kez girdiler iki şut var biri gol oldu.

Beşiktaş ikinci yarıya daha organize, istekli ve coşkulu başladı. Karşılıklı ataklarla maçın seyir zevki ve heyecanı yükseldi.

Beşiktaş 10 kişi kalmasına ve tribünlerde yönetime karşı esen olumsuz havaya rağmen oyundan hiç düşmedi, hak ettiği üç puanı aldı.

Batuhan Kolak'ın faul ve kartlarda ciddi sıkıntıları var. Bir türlü standardı yakalayamadı. Adil ile Mustafa eşleşmesindeki mücadeleleri çözemedi, zorlandı.

Beşiktaş'ın beraberlik golü öncesi Muleka-Toure-Deniz mücadelesinde faul yok devamında Cerny'in golü temiz. Toure'ye gösterdiği sarı hassasiyetini, Adil'e ve Bazoer'e göstermedi, net sarıları atladı. Nihayet 68'de Adil'e doğru bir sarı kart çıktı. Asllani'ye ciddi faullü oyundan dolayı VAR'dan gelen kırmızı kart doğru. Bu maçın önemini, ekonomik değerini ve Süper Lig'in Sıbyan Mektebi olmadığını birileri bu MHK'ya anlatmalı. Batuhan Kolak'ın buralarda kabul görmesi için daha iki, üç fırın ekmek yemesi lazım. 38 faul, 8 sarı, 1 kırmızı ile maçı tamamlayabildi.