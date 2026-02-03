CANLI SKOR ANA SAYFA
Kolay bir maç değildi.. Kocaelispor sert ve diri bir ekip.. Her maçını kaliteli oynuyor.. Galatasaray'ı yendi.. Puan farkı 6 iken sahaya çıkıp bu psikoloji ile binlerce Kocaelispor taraftarı önünde net bir skorla maçı kazanmak Fenerbahçe için altın değerindeydi.. Yani Fenerbahçe çok önemli bir virajı kayıpsız geçti. Aslolan 3 puandı. Fenerbahçe oyuna kontrollü başladı ama Kocaelispor ev sahibi avantajıyla direnç gösterdi. İyi pres yaptı.. Kocaelispor daha organize ve hırslı görünse de pozisyon üretmekte zorlandı. Sarılacivertli takım ise topa sahip olsa da (27. dakikadan sonra) net fırsat yaratamadı. 45+1'de Marco Asensio, Talisca'nın asistinde mükemmel bir golle skoru 1-0 yaptı. Kusursuz bir vuruştu.. Boşuna dünya yıldızı olmamış.. Takıma da liderlik yapmaya başladı.. Her anda vardı.. Asensio'nun genel performansı da çok yüksekti.. Skor katkısı, oyun kurma, soğukkanlılık ve tecrübe.. İspanyol futbolcu, F.Bahçe için ekmek, su gibi.. Bu gol, devrenin bitimine yakın kritik bir anda geldi ve Fenerbahçe'yi soyunma odasına önde soktu. Bu psikolojik bir dopingdi.. İkinci yarı F.Bahçe üstündü.. Ederson'un net bir kurtarışı, Nene'nin golü sarılacivertlileri tekrar mutlu anlara, günlere taşıdı.. Son dönemde Göztepe beraberliği, Avrupa'da puan kaybı sonrası baskı artmıştı. Bu galibiyet, takımın disiplinini ve kalitesini gösterdi. Liderle farkı açtırmamak, kalan maçlar öncesi motivasyonu yüksek tuttu. Bu galibiyet Tedesco için önemli bir adımdır. Henüz 'mükemmel' değil ama kesinlikle geçti, hatta notu yükseldi!

