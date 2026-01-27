Şu tabloya bakınca gerçekten iç karartıcı!

Düşünsenize ilk yarı bitiyor ligde, Beşiktaştakımın yarısını gönderiyor... Hepside iyi kulüplere transfer oldular, buraya dikkat!Hadi bunlar normal diyelim... Pekigidenlerin yerine neden kimse alınmaz...Bir takım daha da güçsüz, kanatsız,kolsuz, bacaksız hale nasıl getiriliyor! Bununasıl başardılar? Şöyle; teknik kadro ayrıtransfer çalışmasına bakıyor,yönetim tarafı ayrı. Sonuçyok! Kaybeden kim Beşiktaş,ki artık transferyapsa ne olacak! Bu takıma kim gelmek isterki. Motivasyon yok, hedef yok. Oyuncularkafasına göre oynuyor! Kulübevahim durumda. Kale dertli. Biraz damaça bakalım... Abraham satıldı güle oynaya.El Bilal ve Jota hücumda etkisiz kaldı, Cerny'ninkatkısı sınırlı, Taylan Bulut nedefans ne ofansta varlık gösteremedi.Savunmazaten sallantıdaydı,penaltı da geldi. Hem de amatörce..İlk yarı fena değildi ama ikinci yarıda topu,alanı, ritmi tamamen rakibe bıraktılar. Eyüpsporakıllı oynadı, kontraları iyi değerlendirdi.Beşiktaş'ta varyasyon yok, ezberbozulunca panik başlıyor. Teknik ekip rakibegöre senaryo üretemiyor, reaksiyon geç veyetersiz... Şimdi diyecekler ki: "Biraz sabır,transferler yolda... Daha süre var."Bunlara Beşiktaş taraftarı artık inanmıyor.Beşiktaş'ın hali, şu anki tabloya bakınca gerçekteniç karartıcı. Mali sorunlar, yönetiminçaresizliği, transfer tıkanıklığı ve saha içi istikrarsızlıklaboğuşuyor. Ama her kriz, bir fırsatda doğurur; çözüm yolları da olabilir! Sadececesaret ve doğru adımlar lazım. Fakat bunu"Kim yapar!" dersin bunu yanıt vereceğimbir formül de yok isim de...