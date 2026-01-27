27 Ocak 2026, Salı MURAT ÖZBOSTAN













Şu tabloya bakınca gerçekten iç karartıcı! Düşünsenize ilk yarı bitiyor ligde, Beşiktaş takımın yarısını gönderiyor... Hepsi de iyi kulüplere transfer oldular, buraya dikkat! Hadi bunlar normal diyelim... Peki gidenlerin yerine neden kimse alınmaz... Bir takım daha da güçsüz, kanatsız, kolsuz, bacaksız hale nasıl getiriliyor! Bunu nasıl başardılar? Şöyle; teknik kadro ayrı transfer çalışmasına bakıyor, yönetim tarafı ayrı. Sonuç yok! Kaybeden kim Beşiktaş, ki artık transfer yapsa ne olacak! Bu takıma kim gelmek ister ki. Motivasyon yok, hedef yok. Oyuncular kafasına göre oynuyor! Kulübe vahim durumda. Kale dertli. Biraz da maça bakalım... Abraham satıldı güle oynaya. El Bilal ve Jota hücumda etkisiz kaldı, Cerny'nin katkısı sınırlı, Taylan Bulut ne defans ne ofansta varlık gösteremedi. Savunma zaten sallantıdaydı, penaltı da geldi. Hem de amatörce.. İlk yarı fena değildi ama ikinci yarıda topu, alanı, ritmi tamamen rakibe bıraktılar. Eyüpspor akıllı oynadı, kontraları iyi değerlendirdi. Beşiktaş'ta varyasyon yok, ezber bozulunca panik başlıyor. Teknik ekip rakibe göre senaryo üretemiyor, reaksiyon geç ve yetersiz... Şimdi diyecekler ki: "Biraz sabır, transferler yolda... Daha süre var." Bunlara Beşiktaş taraftarı artık inanmıyor. Beşiktaş'ın hali, şu anki tabloya bakınca gerçekten iç karartıcı. Mali sorunlar, yönetimin çaresizliği, transfer tıkanıklığı ve saha içi istikrarsızlıkla boğuşuyor. Ama her kriz, bir fırsat da doğurur; çözüm yolları da olabilir! Sadece cesaret ve doğru adımlar lazım. Fakat bunu "Kim yapar!" dersin bunu yanıt vereceğim bir formül de yok isim de...