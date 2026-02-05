Ülkemizin gücünün büyük göstergesi

Kante, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun… İkonik bir isim.. Kulüplerin dertlerinin olduğu, sıkıştıkları anlarda bir ülke Cumhurbaşkanının devreye girmesi kadar mantıklı bir şey olamaz. Ki zaten Al-İttihad'ın burada bir kusuru vardır ve bunu da düzeltmek için devlet büyüklerinden yardım isteniyorsa bu yardım da gelir.. Konuyu Prens Selman'a aktaracak kişi de Sayın Erdoğan'dır.. Dolayısıyla CumhurbaşkanımızErdoğan'ın Fenerbahçeve Türk futboluna yaptığıdestek çok olumludur. 'Kendime başka, rakibe başka' diye bir şey yoktur. Yardım isteyen herkese yardım eli uzatılır. Kante transferinde yaşanansüreç ülkemizin gücünü desaygınlığını da bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin liderinin Türk futbolunun gelişimine verdiği katkı zaten bilinmektedir. Cumhurbaşkanımızın önemli spor yatırımlarının olduğu somut bir gerçektir. Dolayısıyla da konuyu sağa sola çekmeden, sulandırmadan, yaşanan sürecin herkes tarafından takdir edilmesi gerekmektedir. Fenerbahçe (Geçmiş yönetim) yıllarca "Bize karşı bir yapıvar" söylemiyle kendi taraftar kitlesini germişti. Bugün gelinen noktada bunun sadece boş bir söylem olduğu da net bir şekilde ortaya çıktı. Yani yapı söylemi bitmiştir. Kante, 2018 Dünya Kupası şampiyonu, Premier Lig'de yıllarca en iyi defansif orta sahalardan biriydi. Fenerbahçe'ye gelmesiyle hem sahada kalite artar hem de Süper Lig'in uluslararası cazibesi daha yükselecektir.. Yabancı yıldızlargeldikçe, gençTürk oyuncular daonlarla oynayarakgelişebilir.Olaya böylebakalım.