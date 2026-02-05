05 Şubat 2026, Perşembe MURAT ÖZBOSTAN













Ülkemizin gücünün büyük göstergesi Kante, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun… İkonik bir isim.. Kulüplerin dertlerinin olduğu, sıkıştıkları anlarda bir ülke Cumhurbaşkanının devreye girmesi kadar mantıklı bir şey olamaz. Ki zaten Al-İttihad'ın burada bir kusuru vardır ve bunu da düzeltmek için devlet büyüklerinden yardım isteniyorsa bu yardım da gelir.. Konuyu Prens Selman'a aktaracak kişi de Sayın Erdoğan'dır.. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Fenerbahçe ve Türk futboluna yaptığı destek çok olumludur. 'Kendime başka, rakibe başka' diye bir şey yoktur. Yardım isteyen herkese yardım eli uzatılır. Kante transferinde yaşanan süreç ülkemizin gücünü de saygınlığını da bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin liderinin Türk futbolunun gelişimine verdiği katkı zaten bilinmektedir. Cumhurbaşkanımızın önemli spor yatırımlarının olduğu somut bir gerçektir. Dolayısıyla da konuyu sağa sola çekmeden, sulandırmadan, yaşanan sürecin herkes tarafından takdir edilmesi gerekmektedir. Fenerbahçe (Geçmiş yönetim) yıllarca "Bize karşı bir yapı var" söylemiyle kendi taraftar kitlesini germişti. Bugün gelinen noktada bunun sadece boş bir söylem olduğu da net bir şekilde ortaya çıktı. Yani yapı söylemi bitmiştir. Kante, 2018 Dünya Kupası şampiyonu, Premier Lig'de yıllarca en iyi defansif orta sahalardan biriydi. Fenerbahçe'ye gelmesiyle hem sahada kalite artar hem de Süper Lig'in uluslararası cazibesi daha yükselecektir.. Yabancı yıldızlar geldikçe, genç Türk oyuncular da onlarla oynayarak gelişebilir. Olaya böyle bakalım.