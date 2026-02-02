Noa Lang’ın ilk sınavdaki notu 8!

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 yendiği maç tam bir dominant performans oldu. Skor zaten net ama oyun olarak da hazırlık maçı havası hakimdi. Kayserispor sahada hiç direnç gösteremedi, Galatasaray ise rahat rahat top dolaştırdı, pozisyon üretti. Galatasaray baskıyı hiçdüşürmedi, topa sahip olma oranıyüksekti, Kayseri'nin neredeysehiç etkili atağı olmadı. İptal edilengolü ve Uğurcan'ın bombahatası dışında. Eski Kayserispor'dan artık eser bile yok! Yeni transfer Noa Lang da ilk maçında iyi oynadı, hızıyla ve dribblingleriyle dikkat çekti; Asprilla da sonradan girip katkı verdi. Noa Lang top tekniği yüksek bir oyuncu. Sürekli içeriye doğru gitti. Hızı ve dribblingleriyle rakip savunmayı zorladı. Şut tehdidi vardı; öz güveni yüksek, cesur oynadı. Zeki, tam bir kanat tipi. Savunma katkısı bile fena değildi. İkili mücadelelerde kazandığı toplar, top çalmalar… Şampiyonlukyarışında Galatasaray'a +1 değerkatar. Maç Galatasaray için moraldeposu oldu. Lider konumda, ara transfer sonrası kadro oturmaya başlıyor, Osimhen büyük değer, orta saha iyi işledi. Sara'nın yükselişi sürdü. İcardi golünü attı. Okan Buruk, skoru garantilediktensonra yaptığıoyuncu değişiklikleriile Osimhen ve İcardi'yibirlikte oynatmasıylayani bir teknik direktör olarakdeneyebileceği her şeyi sahayayansıttı. 4-0'lık sonuçla birlikte puan farkı maç fazlasıyla 6 oldu. Bugün Fenerbahçe zor bir maç oynayacak. Galatasarayiçin her şey pozitif gidiyor.