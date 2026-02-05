Icardi tarihe geçti

Galatasaray, İstanbulspor'u ilk yarıda bulduğu gollerle yenerek Türkiye Kupası'nda yoluna kayıpsız devam etti. Maçın en önemli olaylarından biri İcardi'nin gol atması ve sarı kırmızılı kulübün tarihine geçmesi oldu. İcardi'nin Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olması kulüp ve Arjantinli yıldızın hikayesinde unutulmaz bir iz bıraktı. Teknik direktör Okan Buruk, dün gece gençleri sahaya sürdü. Gençlerin oynaması, süre alması önemliydi. Performansları adına konuşmak için erken.



Ahmed Kutucu ile İstanbulspor kalecisi İsa'nın havada çarpıştığı pozisyonda çok korktuk. İki futbolcuya da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elmacık kemiği kırılan İsa, ambulansla hastaneye götürüldü. Umarım ilk gelen bilgilerde olduğu gibi ciddi bir durumları olmadan yollarına devam ederler. Galatasaray taraftarının maça ilgi göstermemesi gecenin en olumsuz detayıydı. Yeni transfer Asprilla ilk kez oynadı. Sürati ve oyun bilgisi ile Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Rakip Fenerbahçe Kante'yi Türkiye'ye indirirken, Galatasaray taraftarının muhtemelen karşılıksız kalacak homurdanmaları gözlerden kaçmadı.