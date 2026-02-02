Yaz Dostum

Galatasaray karşılaşmaya ligin ve maçın favorisi olarak görülen ev sahibi takım, nasıl başlarsa öyle başladı. Top, "ilk golü bulma hevesi" fazlasıyla sahaya yansıyan sarı kırmızılarda idi ve akınlar bir sağdan soldan geliyordu. Sağ taraftan ceza saha sahasına yapılan sert bir ortada, Kayserili Opoku, "arka direğe illaki biri hareketleniyordur" diye düşündüğü için telaşla müdahale etti ve topu kendi ağlarıyla buluşturdu. Bu golden sonra aynı üstünlüğü devam eden Galatasaray'ın süper golcüsü Osimhen, kendisini çalımlayarak geçmesine izin vermeyen kaleci Bilal'i, "çıkmaza" attığı penaltı vuruşuyla cezalandırdı. Nijeryalı, yedinci penaltısında kaydettiği yedinci golle müthiş bir istatistiğe imza atmış durumda. Sara'nın golüyle fark üçe çıkınca, beklenenden erken bir Icardi sortisine tanıklık ettik.

Juventus'un Icardi ile ilgilendiği söylentileri maçın önüne geçmişken "geçer" not alan Lang ve hatta 73'te oyuna giren Asprilla'nın performansı bile Arjantin'lininki kadar merak edilmedi.

"Keşke gitse" diye düşünen pek çok Galatasaraylı olduğuna eminim ama ispatlayamam. Torreira sakat sakat oynadı, Lemina cezalı duruma düştü ama hala orta sahaya topçu gelmesi bekleniyor. Neyse ki Singo yedek kulübesinde de olsa sahalara döndü.

Gerçi şu dün akşamki Sallai'yi keser mi; hiç sanmıyorum.

Manchester'da yavaşlatılmış gösterimde ayak bileği burkuluşunu gördükten sonra Sane'nin 20 dakika daha oyunda kalışı çok gereksizdi.

Sahalara dönüşü umarım dendiği gibidir. Bu arada attık tuttuk ama maça noktayı koyan Icardi oldu. Bir anda dünya durdu ve şarkı başladı; "aşkın olayım". Hemen ardından DJ, vefatının 27. yılı dolan Manço'nun meşhur şarkısını çaldı...