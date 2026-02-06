06 Şubat 2026, Cuma FATİH DOĞAN













Sonuç iyi ancak oyunda sıkıntı var Ziraat Türkiye Kupası bu sezonki yeni formatıyla daha bir değer kazandı. Birbirinden ilginç ve iddialı maçlar izliyoruz. Takımlar hem gelişiyor, hem de yeni transferlerini adapte etme fırsatı buluyor. Beşiktaş için de kupa daha çok önem kazandı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, Avrupa'ya gidiş bileti için ZTK vurgusu yapmış ve kupa hedefini ortaya koymuştu. Beşiktaş, geçen sene play-off aşamasına girmese de bu yılki aldığı sonuçlar orada olacağını gösteriyor. Bu açıdan bakıldığında Kocaeli deplasmanından alınan 1 puan da önemli. Hem gruptaki liderliği sürdürmesi açısından önemi var, hem de moral motivasyon olarak. Ancak oyunda sıkıntılar var. Kocaeli'nin bir gol ve direkten dönen net pozisyonu var. Orta saha kombinasyonları ve dinamizmi açışından da Kocaelispor güçlü bir mücadele ortaya koydu. İstanbul'daki maçta da olduğu gibi. Son dakikalarda gelen penaltı golü ve gerilen maçta Orkun'un kullandığı penaltıdaki soğukkanlılığı, Beşiktaş için değerli. Ben bu tür fikstürlü kupa maçlarında deplasmandaysan ve kazanamıyorsan 'Kaybetmemek iyidir' diyorum.