Beşiktaş derin bir ‘Oh’ çekti!

Bir tarafta Avrupa'yı kendine hedef koymuş Beşiktaş, diğer tarafta Avrupa hedefiyle Süper Lig performansını her geçen gün yükselten Başakşehir… Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada maçın sonucu 3 puandan çok önemliydi. Geceninyıldızı Beşiktaş adına GüneyKoreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'du.Popüler değimle onun attığı golleBeşiktaş derin bir 'Oh' çekti. ikincigolde de Orkun'a bıraktığı estetikdolu ara pas ve asistle kendini birkez daha gösterdi. Bol pozisyon, her iki takımın geliştirdiği ataklar, izlenmeye değerdi. Ancak Ersin Destanoğlu'nun ikisi ilk yarıda olmak üzere 4 net pozisyonu çıkarıp, sahanın yıldızlarından biri olması ev sahibinin pozisyon kalitesi ve etkinliği açısından daha önde olduğunun göstergesiydi. Beşiktaş atmakta sorunyaşamıyor ama şu anda öyle hatalaryapıp öyle basit goller yiyor ki Avrupa'yagitse bile başarılı olur mu oda sıkıntılı görünüyor. Beşiktaş'ın değiştirmesi gereken ilk şey savunma hattındaki zafiyetler. Aynı şeyi Başakşehir için de söylemek lazım. Kabul edelim, açık oynadılar, oyunu çirkinleştirmediler ve geride boşluklar verdiler. Ama Opoku'nun golde yaptığı hata bu tür defansif boşluklar veren bir takımın da Beşiktaş gibi Avrupa yolculuğunun sıkıntılı geçeceğinin göstergesi. Sakatlanarak El Bilal Toure'nin yerine giren Rashica'nın takıma katkısı ve 90+6'da Mustafa'ya attırdığı gol gelgitlerle geçen maçta Beşiktaş adına hırsın ve oyunu bırakmamasının ödülü gibiydi. 51'de tartışmalı penaltıpozisyonunda Djalo'nun elineçarpan topta Mehmet Türkmen elikapalı olarak değerlendirmiş olacakki penaltı beklentilerine kulakasmadı, VAR da o taraflı olmadı.