16 Şubat 2026, Pazartesi FATİH DOĞAN













Beşiktaş derin bir ‘Oh’ çekti! Bir tarafta Avrupa'yı kendine hedef koymuş Beşiktaş, diğer tarafta Avrupa hedefiyle Süper Lig performansını her geçen gün yükselten Başakşehir… Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada maçın sonucu 3 puandan çok önemliydi. Gecenin yıldızı Beşiktaş adına Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh'du. Popüler değimle onun attığı golle Beşiktaş derin bir 'Oh' çekti. ikinci golde de Orkun'a bıraktığı estetik dolu ara pas ve asistle kendini bir kez daha gösterdi. Bol pozisyon, her iki takımın geliştirdiği ataklar, izlenmeye değerdi. Ancak Ersin Destanoğlu'nun ikisi ilk yarıda olmak üzere 4 net pozisyonu çıkarıp, sahanın yıldızlarından biri olması ev sahibinin pozisyon kalitesi ve etkinliği açısından daha önde olduğunun göstergesiydi. Beşiktaş atmakta sorun yaşamıyor ama şu anda öyle hatalar yapıp öyle basit goller yiyor ki Avrupa'ya gitse bile başarılı olur mu o da sıkıntılı görünüyor. Beşiktaş'ın değiştirmesi gereken ilk şey savunma hattındaki zafiyetler. Aynı şeyi Başakşehir için de söylemek lazım. Kabul edelim, açık oynadılar, oyunu çirkinleştirmediler ve geride boşluklar verdiler. Ama Opoku'nun golde yaptığı hata bu tür defansif boşluklar veren bir takımın da Beşiktaş gibi Avrupa yolculuğunun sıkıntılı geçeceğinin göstergesi. Sakatlanarak El Bilal Toure'nin yerine giren Rashica'nın takıma katkısı ve 90+6'da Mustafa'ya attırdığı gol gelgitlerle geçen maçta Beşiktaş adına hırsın ve oyunu bırakmamasının ödülü gibiydi. 51'de tartışmalı penaltı pozisyonunda Djalo'nun eline çarpan topta Mehmet Türkmen eli kapalı olarak değerlendirmiş olacak ki penaltı beklentilerine kulak asmadı, VAR da o taraflı olmadı.