Fenerbahçe – Nice UEFA Avrupa Ligi maçı heyecanı başlıyor! 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak mücadelenin detayları merak ediliyor. Futbolseverler, Fenerbahçe Nice maçı sata kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir?

Fenerbahçe Nice UEFA Avrupa Ligi maçı nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Nice'i Kadıköy'de ağırlayacak. İlk hafta Dinamo Zagreb deplasmanında 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarları önünde bu mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Domenico Tedesco yönetimindeki takım, hem hücum hem de savunmada etkili bir performans sergileyerek Avrupa arenasında moral bulmayı amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe Nice maçı saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverler, maçın saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Mücadele 2 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak.